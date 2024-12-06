У Києві стартували ялинкові ярмарки: яка ціна ялинок і чому важко знайти українську

На ялинкових майданчиках столиці продають здебільшого імпортні ялинки з Данії, Австрії та Угорщини. Українських дерев значно менше, бо до війни їх возили з Донецької області.

До нового року в Україні вже почали продавати ялинки на офіційних ярмарках. У Києві майданчики для продажу новорічних дерев запрацювали 5 грудня. Ціни коливаються від 200 гривень за найменші збірні ялинки з гілочок до 8 000 грн за великі імпортні дерева, повідомляє "Київ24".

На ціну ялинки, крім країни походження, впливає пишність, висота та якість. Імпортні, за словами продавців, можна придбати від 250 грн за наймініатюрнішу ялинку до 8 000 грн. Найчастіше українці купують менші та середні дерева, великі ж беруть підприємства та компанії. Збірні маленькі ялинки із гілок продають за ціною від 200 грн, також 200-250 гривень коштують ялинкові вінки.

Імпортні дерева дорожчі, бо у їхню вартість входить доставка. До прикладу, ялинка з Угорщини коштує близько 3 500 тисяч грн. На Володимирському ринку, за словами кореспондентки, ялинки переважно не українського походження, а привезені з Данії, Австрії чи Угорщини.

Українські ж дерева значно дешевші — вони коштують від 300 до 1 500 грн. Проте їх у продажі зараз значно менше, ніж імпортних. Продавці говорять, що до повномасштабної війни багато дерев везли із Бахмута та загалом з Донецької області, тому вторгнення РФ до України сильно скоротило джерела постачання товару. Тепер українські ялинки переважно привозять до Києва з Полтавщини.

Загалом у місті відкрито 148 ярмарків по всіх 10 районах Києва. Побачити перелік адрес офіційних ялинкових майданчиків можна на сайті Київської міської ради. За цими адресами продаються дерева, вирощені спеціально вирощені до новорічних свят на плантаціях лісових господарств.

Нагадаємо, 4 грудня у ДП "Ліси України" повідомили, що в Україні розпочали продаж ялинок. Лісівники зазначали, що в середньому по Україні вартість новорічного дерева висотою в 1 метр починатиметься від 130 грн, а п'ятиметрова ялинка обійдеться мінімум у 2 000 грн. У різних регіонах ціна може різнитися.

Фокус 5 грудня з'ясовував, чим українців здивує головна ялинка України-2025, яку мають відкрити ввечері 6 грудня на Софійській площі у Києві. Ялинка буде білого кольору, прикрашена блакитними кулями та гірляндами, що працюватимуть в режимі економії електроенергії від генераторів.