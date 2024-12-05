Блакитні кулі, гірлянди та робота в "економрежимі": чим здивує головна ялинка України-2025

Відкриття головної ялинки країни відбудеться на Софійській площі 6 грудня, у День Святого Миколая. Організатори свята запевняють, що прикраси на дереві сповнені символів, що дарують сили і гармонію у важкі часи.

У Києві 3 грудня на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Працівники вже звели стійку і кріплять штучні гілки до неї, намагаючись встигнути завершити монтаж до Дня святого Миколая 6 грудня.

Новорічна ялинка складається з білих гілок, прикрашених блакитними кулями та гірляндою, а зверху встановили різдвяну зірку. Білий колір ялинки символізує життя з чистого аркуша, а блакитні кулі — чисте небо.

За встановлення ялинки відповідають кілька підрядних компаній: одна доставила дерево в розібраному вигляді, інша збирає його, а третя займається декором і фотозоною. Як такої церемонії відкриття головної ялинки країни не передбачено, на ній лише запалять вогні.

Масових заходів на Софійській площі біля ялинки не передбачено

Головна ялинка України цього року буде заввишки 15 метрів і виконана в мінімалістичному стилі з використанням штучних замінників живого дерева. У КМДА запевняють, що гармонійно доповнить архітектурний ансамбль Софії Київської.

Нинішній формат святкування, за словами заступника голови Київської міської адміністрації Ганни Старостенко, стане символічним посланням: навіть у найважчі часи в серцях українців залишається місце для надії та віри. Різдвяні свята надихають дітей і дорослих, допомагають віднайти сили та душевну рівновагу у важкі часи.

Масові заходи, ярмарки та інші розваги на Софійській площі під час війни не передбачені. Підсвічування на ялинці запрацює з 17:00 до 21:00 для економії електроенергії. Організатори розробили сценарії на випадок відключення світла в столиці, включно з підключенням генератора, розповідає Фокусу чиновник.

"Місто відмовляється від ілюмінацій. Визначено тільки три локації, де будуть підсвічуватися об'єкти: Софія Київська, Михайлівський собор і пам'ятник Володимиру Великому", — підкреслює Старостенко.

Встановлення головної ялинки країни не потребуватиме грошей з бюджету, всі витрати покривають меценати.

"Для міста це повністю безкоштовна ініціатива, а зекономлені кошти підуть захисникам України", — пояснює заступник голови КМДА.

Безпеку святкувань на території Софійської площі забезпечать патрулі муніципальної охорони, патрульної поліції Києва та загони рятувальників. Спеціальні гучномовці проінформують містян про необхідність прямувати в укриття при оголошенні повітряної тривоги.

Нагадаємо, у різних областях України вже стартував ярмарок із продажу ялинок. Середня ціна 1 метра дерева — 135 гривень. Найбільше дерев підготували лісівники Хмельницької області, де до продажу доступні 13 тисяч ялинок і сосен.

Фокус раніше писав, куди ставити і в які кольори наряджати новорічну ялинку за фен-шую. Встановлення дерева в південно-західному секторі будинку може принести нові фінансові можливості, просування кар'єрними сходами і збільшення доходів.