Блакитні кулі, гірлянди та робота в "економрежимі": чим здивує головна ялинка України-2025
Відкриття головної ялинки країни відбудеться на Софійській площі 6 грудня, у День Святого Миколая. Організатори свята запевняють, що прикраси на дереві сповнені символів, що дарують сили і гармонію у важкі часи.
У Києві 3 грудня на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Працівники вже звели стійку і кріплять штучні гілки до неї, намагаючись встигнути завершити монтаж до Дня святого Миколая 6 грудня.
Новорічна ялинка складається з білих гілок, прикрашених блакитними кулями та гірляндою, а зверху встановили різдвяну зірку. Білий колір ялинки символізує життя з чистого аркуша, а блакитні кулі — чисте небо.
За встановлення ялинки відповідають кілька підрядних компаній: одна доставила дерево в розібраному вигляді, інша збирає його, а третя займається декором і фотозоною. Як такої церемонії відкриття головної ялинки країни не передбачено, на ній лише запалять вогні.
Головна ялинка України цього року буде заввишки 15 метрів і виконана в мінімалістичному стилі з використанням штучних замінників живого дерева. У КМДА запевняють, що гармонійно доповнить архітектурний ансамбль Софії Київської.
Нинішній формат святкування, за словами заступника голови Київської міської адміністрації Ганни Старостенко, стане символічним посланням: навіть у найважчі часи в серцях українців залишається місце для надії та віри. Різдвяні свята надихають дітей і дорослих, допомагають віднайти сили та душевну рівновагу у важкі часи.
Масові заходи, ярмарки та інші розваги на Софійській площі під час війни не передбачені. Підсвічування на ялинці запрацює з 17:00 до 21:00 для економії електроенергії. Організатори розробили сценарії на випадок відключення світла в столиці, включно з підключенням генератора, розповідає Фокусу чиновник.
"Місто відмовляється від ілюмінацій. Визначено тільки три локації, де будуть підсвічуватися об'єкти: Софія Київська, Михайлівський собор і пам'ятник Володимиру Великому", — підкреслює Старостенко.
Встановлення головної ялинки країни не потребуватиме грошей з бюджету, всі витрати покривають меценати.
"Для міста це повністю безкоштовна ініціатива, а зекономлені кошти підуть захисникам України", — пояснює заступник голови КМДА.
Безпеку святкувань на території Софійської площі забезпечать патрулі муніципальної охорони, патрульної поліції Києва та загони рятувальників. Спеціальні гучномовці проінформують містян про необхідність прямувати в укриття при оголошенні повітряної тривоги.
Нагадаємо, у різних областях України вже стартував ярмарок із продажу ялинок. Середня ціна 1 метра дерева — 135 гривень. Найбільше дерев підготували лісівники Хмельницької області, де до продажу доступні 13 тисяч ялинок і сосен.
Фокус раніше писав, куди ставити і в які кольори наряджати новорічну ялинку за фен-шую. Встановлення дерева в південно-західному секторі будинку може принести нові фінансові можливості, просування кар'єрними сходами і збільшення доходів.