Голубые шары, гирлянды и работа в "эконом-режиме": чем удивит главная елка Украины-2025

Открытие главной елки страны пройдет на Софийской площади 6 декабря, в День Святого Николая. Организаторы праздника уверяют, что украшения на дереве наполнены символами, дарящими силы и гармонию в тяжелые времена.

В Киеве 3 декабря на Софийской площади начали монтировать главную елку Украины. Работники уже возвели стойку и крепят искусственные ветви к ней, стараясь успеть завершить монтаж ко Дню святого Николая 6 декабря.

Новогодняя елка состоит из белых ветвей, украшенных голубыми шарами и гирляндой, а сверху установили рождественскую звезду. Белый цвет елки символизирует жизнь из чистого листа, а голубые шары — чистое небо.

За установку елки отвечают несколько подрядных компаний: одна доставила дерево в разобранном виде, другая собирает его, а третья занимается декором и фотозоной. Как таковой церемонии открытия главной елки страны не предусмотрено, на ней лишь зажгут огни.

Массовые мероприятия на Софийской площади возле елки не предусмотрены

Главная елка Украины в этом году будет высотой в 15 метров и выполнена в минималистическом стиле с использованием искусственных заменителей живого дерева. В КГГА уверяют, что гармонично дополнит архитектурный ансамбль Софии Киевской.

Нынешний формат празднования, по словам заместителя главы Киевской городской администрации Анны Старостенко, станет символическим посланием: даже в самые трудные времена в сердцах украинцев остается место для надежды и веры. Рождественские праздники вдохновляют детей и взрослых, помогают обрести силы и душевное равновесие в тяжелые времена.

Массовые мероприятия, ярмарки и прочие развлечения на Софийской площади во время войны не предусмотрены. Подсветка на елке заработает с 17:00 до 21:00 для экономии электроэнергии. Организаторы разработали сценарии на случай отключения света в столице, включая подключение генератора, рассказывает Фокусу чиновник.

"Город отказывается от иллюминаций. Определены только три локации, где будут подсвечиваться объекты: София Киевская, Михайловский собор и памятник Владимиру Великому", — подчеркивает Старостенко.

Установка главной елки страны не потребует денег из бюджета, все расходы покрывают меценаты.

"Для города это полностью бесплатная инициатива, а сэкономленные средства пойдут защитникам Украины", — поясняет замглавы КГГА.

Безопасность празднований на территории Софийской площади обеспечат патрули муниципальной охраны, патрульной полиции Киева и отряды спасателей. Специальные громкоговорители проинформируют горожан о необходимости следовать в укрытия при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, в разных областях Украины уже стартовала ярмарка по продаже елок. Средняя цена 1 метра дерева — 135 гривен. Больше всего деревьев подготовили лесоводы Хмельницкой области, где к продаже доступны 13 тысяч елок и сосен.

Фокус ранее писал, куда ставить и в какие цвета наряжать новогоднюю елку по фен-шую. Установка дерева в юго-западном секторе дома может принести новые финансовые возможности, продвижение по карьерной лестнице и увеличение доходов.