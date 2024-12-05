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Голубые шары, гирлянды и работа в "эконом-режиме": чем удивит главная елка Украины-2025

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Фото: Телеграф | Церемонии открытия главной елки страны не будет

Открытие главной елки страны пройдет на Софийской площади 6 декабря, в День Святого Николая. Организаторы праздника уверяют, что украшения на дереве наполнены символами, дарящими силы и гармонию в тяжелые времена.

В Киеве 3 декабря на Софийской площади начали монтировать главную елку Украины. Работники уже возвели стойку и крепят искусственные ветви к ней, стараясь успеть завершить монтаж ко Дню святого Николая 6 декабря.

Новогодняя елка состоит из белых ветвей, украшенных голубыми шарами и гирляндой, а сверху установили рождественскую звезду. Белый цвет елки символизирует жизнь из чистого листа, а голубые шары — чистое небо.

За установку елки отвечают несколько подрядных компаний: одна доставила дерево в разобранном виде, другая собирает его, а третья занимается декором и фотозоной. Как таковой церемонии открытия главной елки страны не предусмотрено, на ней лишь зажгут огни.

Массовые мероприятия на Софийской площади возле елки не предусмотрены Fullscreen
Массовые мероприятия на Софийской площади возле елки не предусмотрены

Главная елка Украины в этом году будет высотой в 15 метров и выполнена в минималистическом стиле с использованием искусственных заменителей живого дерева. В КГГА уверяют, что гармонично дополнит архитектурный ансамбль Софии Киевской.

Нынешний формат празднования, по словам заместителя главы Киевской городской администрации Анны Старостенко, станет символическим посланием: даже в самые трудные времена в сердцах украинцев остается место для надежды и веры. Рождественские праздники вдохновляют детей и взрослых, помогают обрести силы и душевное равновесие в тяжелые времена.

Массовые мероприятия, ярмарки и прочие развлечения на Софийской площади во время войны не предусмотрены. Подсветка на елке заработает с 17:00 до 21:00 для экономии электроэнергии. Организаторы разработали сценарии на случай отключения света в столице, включая подключение генератора, рассказывает Фокусу чиновник.

"Город отказывается от иллюминаций. Определены только три локации, где будут подсвечиваться объекты: София Киевская, Михайловский собор и памятник Владимиру Великому", — подчеркивает Старостенко.

Установка главной елки страны не потребует денег из бюджета, все расходы покрывают меценаты.

"Для города это полностью бесплатная инициатива, а сэкономленные средства пойдут защитникам Украины", — поясняет замглавы КГГА.

Безопасность празднований на территории Софийской площади обеспечат патрули муниципальной охраны, патрульной полиции Киева и отряды спасателей. Специальные громкоговорители проинформируют горожан о необходимости следовать в укрытия при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, в разных областях Украины уже стартовала ярмарка по продаже елок. Средняя цена 1 метра дерева — 135 гривен. Больше всего деревьев подготовили лесоводы Хмельницкой области, где к продаже доступны 13 тысяч елок и сосен.

Фокус ранее писал, куда ставить и в какие цвета наряжать новогоднюю елку по фен-шую. Установка дерева в юго-западном секторе дома может принести новые финансовые возможности, продвижение по карьерной лестнице и увеличение доходов.