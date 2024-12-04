В Киеве начали монтаж главной елки: ко Дню святого Николая могут не успеть

В центре столицы уже установили стойку и крепят к ней белоснежные ветви. Работники рассказали, что планируют установить до 6 декабря "хоть что-то".

3 декабря на Софийской площади в Киеве начали монтировать главную елку. Она будет белая и украшена светло-голубыми гирляндами, украшения и игрушки пока держат в секрете. Однако в "Информаторе" 4 декабря сообщили, что работы могут не успеть завершить ко Дню святого Николая.

В центре столицы монтируют елку, работники уже возвели стойку и к ней крепят искусственные ветви, устанавливая их в специальные пазы. Однако рабочие неофициально поделились, что могут не успеть полностью собрать праздничное дерево и украсить его, а также обустроить фотозону и сувенирные палатки до 6 декабря.

Фото с места событий Фото: Информатор

Над главной елкой трудятся до десяти работников подрядной организации, также к работам привлечены две машины-подъемники с пневматическими "люльками". По состоянию на утро 4 ноября была собрана примерно треть дерева, ветки ставят сверху донизу.

Как и анонсировал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, ветви — белого цвета, на верхушке елки — рождественская звезда. Подвезли и конструкции для возведения фотозоны вокруг, но работы идут медленнее, чем ожидалось.

Фото с места событий Фото: Информатор

"На самом деле, в планах хоть что-то установить до 6 декабря. Само дерево будем складывать до пятницы, а тогда уже другие коллеги будут украшать дерево, будут заниматься игрушками и гирляндами. А тогда уже будут делать здесь фотозону и установят палатки с сувенирной продукцией", — рассказали работники.

За установку и украшение киевской елки отвечают несколько подрядных компаний. Одна из них доставила дерево в разобранном виде, другая собирает его, третья будет заниматься декором и фотозоной.

Напомним, депутат Киевского городского совета Виктория Муха сообщала, что 6 декабря елка на Софийской площади засияет. Традиционной ярмарки не будет, а освещение будет работать от генераторов.

Главная елка будет стоять до 10 января, все расходы на нее покрывают меценаты. На площади будут установлены фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и два домика с сувенирами. Также на площади обустроят модульные туалетные кабины.