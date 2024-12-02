Новогодние огни от генераторов: в Киевсовете рассказали, какой будет елка в столице (видео)

Елку на площади в этом году установят за средства мецената. Дерево будет искусственным, а подсвечивать его будут с учетом ситуации с электроэнергией.

Новогоднюю елку в Киеве начнут устанавливать на Софийской площади сегодня, а засияет праздничное дерево в день Святого Николая 6 декабря. Подсветка будет осуществляться в режиме ограничений электроэнергии, для этого возле елки поставят генераторы, рассказала депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественной коммуникации Виктория Муха в эфире телеканала Киев24.

По словам Виктории Мухи, елка в этом году устанавливается не за бюджетные средства, а по инициативе одного из меценатов. Также планируют установить на площади фотозоны с QR-кодом, по которому можно будет перечислить деньги на поддержку военных. Хотя традиционной ярмарки не будет, рассматривается вопрос установки нескольких домиков с сувенирной продукцией, говорит депутат. Относительно тематики праздничных украшений на Софийской площади подробностей пока не раскрывают.

"Пусть это 6 декабря, в день Святого Николая, будет сюрпризом в первую очередь для маленьких киевлян и для тех людей, которые находятся сегодня в столице. Мы не говорим о праздновании, но мы говорим о том, что это является символом нашей стойкости, несокрушимости, и хочется подарить детям после ночных воздушных тревог хотя бы ненадолго это ощущение праздника, радости и надежды", — сказала Виктория Муха.

Также она сообщила, что елка будет искусственной, а освещать ее будут с учетом условий ограничения электроэнергии, в зависимости от ситуации в столице.

"Исключения не будет ни для главной елки, которая будет установлена на Софийской площади, ни для тех елок, которые устанавливаются в районах. Их подсветка будет осуществляться в режиме ограничения использования электроэнергии в зависимости от ситуации, которая будет в столице. Также будут установлены генераторы", — сообщила депутат.

В случае воздушной тревоги укрыться можно будет на ближайшей станции метрополитена, которая способна вместить большое количество людей.

Новогодняя елка в Киеве: когда будет открытие

В КГГА 27 ноября сообщали, что в столице новогоднюю елку традиционно зажгут в День Святого Николая. Открытие запланировано на 6 декабря. Елка будет украшать Софийскую площадь до 7 января, после этого ее демонтируют в течение 3 дней.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что по решению Совета обороны города Киева на рождественские и новогодние праздники в столице не будут проводить массовые собрания, ярмарки и праздничные мероприятия, также проводить празднования на открытых площадках не рекомендуется киевским предприятиям.

Во Львове новогоднюю елку откроют в канун Святого Николая — 5 декабря. Во Львовском городском совете сообщили, что праздничное дерево будет стоять на площади возле Оперного театра. Верхушку елки вместо традиционной звезды будет украшать противотанковый "еж".