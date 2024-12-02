Новорічні вогні від генераторів: у Київраді розповіли, якою буде ялинка в столиці (відео)

Ялинку на площі цього року встановлять коштом мецената. Дерево буде штучним, а підсвічуватимуть його з огляду на ситуацію з електроенергією.

Новорічну ялинку в Києві почнуть встановлювати на Софійській площі сьогодні, а засяє святкове дерево у день Святого Миколая 6 грудня. Підсвічування здійснюватимуть в режимі обмежень електроенергії, для цього біля ялинки поставлять генератори, розповіла депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільної комунікації Вікторія Муха в ефірі телеканалу Київ24.

За словами Вікторії Мухи, ялинка цьогоріч встановлюється не бюджетним коштом, а за ініціативою одного з меценатів. Також планують встановити на площі фотозони з QR-кодом, за яким можна буде перерахувати гроші на підтримку військових. Хоча традиційного ярмарку не буде, розглядається питання встановлення кількох будиночків із сувенірною продукцією, каже депутатка. Щодо тематики святкових прикрас на Софійській площі, то подробиць поки що не розкривають.

"Нехай це 6 грудня, у день Святого Миколая, буде сюрпризом передусім для маленьких киян і для тих людей, які перебувають сьогодні в столиці. Ми говоримо не про святкування, а про те, що це є символом нашої стійкості, незламності, адже хочеться подарувати дітям після нічних повітряних тривог хоча б ненадовго це відчуття свята, радості та надії", — сказала Вікторія Муха.

Також вона повідомила, що ялинка буде штучною, а освітлювати її будуть з огляду на умови обмеження електроенергії, залежно від ситуації в столиці.

"Винятку не буде ані для головної ялинки, яка буде встановлена на Софійській площі, ані для тих ялинок, які встановлюються в районах. Їх підсвічування буде здійснюватися в режимі обмеження використання електроенергії залежно від ситуації, яка буде в столиці. Також будуть встановлені генератори", — повідомила депутатка.

У разі повітряної тривоги укритися можна буде на найближчій станції метрополітену, яка здатна вмістити велику кількість людей.

Новорічна ялинка в Києві: коли буде відкриття

У КМВА 27 листопада повідомляли, що в столиці новорічну ялинку традиційно засвітять у День Святого Миколая. Відкриття заплановано на 6 грудня. Ялинка прикрашатиме Софійську площу до 7 січня, після цього її демонтують протягом 3 днів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що за рішенням Ради оборони міста Києва на різдвяні та новорічні свята в столиці не проводитимуть масові зібрання, ярмарки та святкові заходи, також проводити святкування на відкритих майданчиках не рекомендовано київським підприємствам.

У Львові новорічну ялинку відкриють у переддень Святого Миколая — 5 грудня. У Львівській міській раді повідомили, що святкове дерево стоятиме на площі біля Оперного театру. Верхівку ялинки замість традиційної зірки прикрашатиме протитанковий "їжак".