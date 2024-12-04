У Києві розпочали монтаж головної ялинки: до Дня святого Миколая можуть не встигнути

У центрі столиці вже встановили стійку та кріплять до неї білосніжні гілки. Працівники розповіли, що планують встановити до 6 грудня "хоч щось".

3 грудня на Софійській площі у Києві почали монтувати головну ялинку. Вона буде біла та прикрашена світло-блакитними гірляндами, прикраси та іграшки поки тримають у секреті. Однак у "Інформаторі" 4 грудня повідомили, що роботи можуть не встигнути завершити до Дня святого Миколая.

У центрі столиці монтують ялинку, працівники вже звели стійку та до неї кріплять штучні гілки, встановлюючи їх у спеціальні пази. Однак робітники неофіційно поділились, що можуть не встигнути повністю зібрати святкове дерево та прикрасити його, а також облаштувати фотозону й сувенірні ятки до 6 грудня.

Фото з місця подій Фото: Інформатор

Над головною ялинкою трудяться до десяти працівників підрядної організації, також до робіт залучені дві машини-підйомники з пневматичними "люльками". Станом на ранок 4 листопада була зібрана приблизно третина дерева, гілки ставлять згори до низу.

Як і анонсував президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, гілки — білого кольору, на верхівці ялинки — різдвяна зірка. Підвезли й конструкції для зведення фотозони навколо, але роботи йдуть повільніше, ніж очікувалось.

Фото з місця подій Фото: Інформатор

"Насправді, в планах хоч щось встановити до 6 грудня. Саме дерево складатимемо до п'ятниці, а тоді вже інші колеги прикрашатимуть дерево, будуть займатися іграшками та гірляндами. А тоді вже робитимуть тут фотозону та встановлять ятки з сувенірною продукцією", — розповіли працівники.

За встановлення та прикрашення київської ялинки відповідають декілька підрядних компаній. Одна з них доставила дерево в розібраному вигляді, інша збирає його, третя займатиметься декором і фотозоною.

Нагадаємо, депутатка Київської міської ради Вікторія Муха повідомляла, що 6 грудня ялинка на Софійській площі засяє. Традиційного ярмарку не буде, а освітлення буде працювати від генераторів.

Головна ялинка стоятиме до 10 січня, усі витрати на неї покривають меценати. На площі будуть встановлені фотозони з QR-кодами благодійних фондів та два будиночки з сувенірами. Також на площі облаштують модульні туалетні кабіни.