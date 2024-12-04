Білосніжні гілки та сяюча зірка на верхівці: у столиці монтують головну різдвяну ялинку (відео)

Декоратори розповіли, що білі гілки ялинки оздоблять світло-блакитними гірляндами. Тематику іграшок тримають у секреті.

Новорічна ялинка на Софійській площі у Києві вже встановлена приблизно на третину. Монтаж почали вчора з верхівки, а завершити його можуть уже сьогодні до кінця дня, повідомляє "Київ24".

Монтаж дерева почали з верхівки. Декоратори вже оформили близько третини ялинки, на верхів'я встановили різдвяну зірку. На ній уже можна помітити гірлянди, тож, імовірно, зірка буде підсвічуватися.

Ялинка буде білого кольору. Декоратори розповіли кореспондентці, що дерево прикрасять світло-блакитними гірляндами. Які цьогоріч обрали прикраси та іграшки, поки не розголошується. Цю інформацію тримають у секреті, щоб влаштувати містянам сюрприз.

Монтувати ялинку почали 3 грудня по обіді. Спочатку встановили металевий каркас заввишки 15 метрів, а потім почали кріпити до нього штучні гілки.

Журналістка припускає, що вже до кінця сьогоднішнього дня дерево змонтують повністю, його вже можна буде оздоблювати прикрасами. Відкриття ялинки планують ввечері п'ятниці 6 грудня — до дня Святого Миколая.

Депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільної комунікації Вікторія Муха розповіла в коментарі телеканалу, що різдвяну ялину встановлять насамперед для дітей, зокрема для внутрішньо переміщених осіб із регіонів, де зробити святкову атмосферу неможливо.

"Ялинка є символом нашої віри в перемогу, нашої незламності, нашої сили. Попри всі випробовування ворогу не вдасться вкрасти різдвяні свята в наших дітей", — сказала депутатка.

Нагадаємо, 2 грудня депутатка Київради Вікторія Муха повідомила, що підсвічувати головну ялинку столиці будуть з огляду на ситуацію з електроенергією, а гірлянди живитимуть за допомогою генераторів. Також вона зазначила, що святкове дерево встановлюють за ініціативною місцевого мецената, а не коштом бюджету столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко 27 листопада заявив, що ярмарків, масових зібрань і святкових заходів на Різдво і Новий рік цьогоріч у столиці не буде. Біля ялинки на Софійській площі встановлять фотозони з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків із сувенірами.