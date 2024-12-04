Белоснежные ветви и сияющая звезда на верхушке: в столице монтируют главную рождественскую елку (видео)

Декораторы рассказали, что белые ветви елки украсят светло-голубыми гирляндами. Тематику игрушек держат в секрете.

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве уже установлена примерно на треть. Монтаж начали вчера с верхушки, а завершить его могут уже сегодня до конца дня, сообщает "Киев24".

Монтаж дерева начали с верхушки. Декораторы уже оформили около трети елки, на верхушку установили рождественскую звезду. На ней уже можно заметить гирлянды, поэтому, вероятно, звезда будет подсвечиваться.

Елка будет белого цвета. Декораторы рассказали корреспонденту, что дерево украсят светло-голубыми гирляндами. Какие в этом году выбрали украшения и игрушки, пока не разглашается. Эту информацию держат в секрете, чтобы устроить горожанам сюрприз.

Монтировать елку начали 3 декабря после обеда. Сначала установили металлический каркас высотой 15 метров, а затем начали крепить к нему искусственные ветви.

Журналистка предполагает, что уже к концу сегодняшнего дня дерево смонтируют полностью, его уже можно будет украшать украшениями. Открытие елки планируют вечером пятницы 6 декабря — ко дню Святого Николая.

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественной коммуникации Виктория Муха рассказала в комментарии телеканалу, что рождественскую ель установят прежде всего для детей, в частности для внутренне перемещенных лиц из регионов, где сделать праздничную атмосферу невозможно.

"Елка является символом нашей веры в победу, нашей несокрушимости, нашей силы. Несмотря на все испытания врагу не удастся украсть рождественские праздники у наших детей", — сказала депутат.

Напомним, 2 декабря депутат Киевсовета Виктория Муха сообщила, что подсвечивать главную елку столицы будут учитывая ситуацию с электроэнергией, а гирлянды будут питать с помощью генераторов. Также она отметила, что праздничное дерево устанавливают по инициативной местного мецената, а не за счет бюджета столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко 27 ноября заявил, что ярмарок, массовых собраний и праздничных мероприятий на Рождество и Новый год в этом году в столице не будет. Возле елки на Софийской площади установят фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков с сувенирами.