Куда ставить и в какие цвета наряжать новогоднюю елку 2025, чтобы было по фен-шую

До Нового года осталось уже не так много. Традиционно к этому празднику все ставят новогоднюю елку. В 2025 году для привлечения энергии достатка и процветания можно учесть советы фэн-шуй, а также энергетику помещения. Подробнее читайте в материале.

Традиции по установке новогодней елки могут отличаться в зависимости от региона, культуры и личных предпочтений. Однако, энергетическое место для всех этих категорий изменить невозможно. Эксперт в области энергетики Юлия Мон рассказала о благоприятных и неблагоприятных секторах для установки новогодней красавицы и в каких цветах хорошо ее украшать, а самое главное — она назвала благоприятные даты для ее установки.

По теории китайской метафизики, как объяснила Юлия, мы можем использовать нашу красавицу не только, чтобы она радовала глаз, а также служила нам активатором и приносила удачу, процветание в наши дома и деньги.

Итак, если вы установите елку в юго-западном секторе, то, по словам эксперта, вас ждут новые финансовые возможности, продвижение по карьерной лестнице, увеличение доходов. Украсить елку в этом секторе она рекомендует благоприятно золотыми, красными и зелеными игрушками, а также гирляндами.

Эксперт Юлия добавила, что север — тоже удачный вариант для размещения новогодней елки. По ее словам, елка на севере и денег принесет, и поможет все задуманное реализовать, получить помощь высших руководителей, славу, хорошую репутацию, приобретение недвижимости. Украшать елку в этом секторе благоприятно в желтых, красных, розовых тонах.

Следующий хороший сектор северо-восток. Но как уточнила Юлия, гирлянды до 5.01 здесь не очень желательны. Украшать северо-восточную красавицу можно в цветах воды — синий, голубой, бирюзовый цвета.

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