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Стиль жизни

Как украсить новогоднюю елку — тренды года Зеленой Деревянной Змеи

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Фото: коллаж Фокус | Как украсить новогоднюю елку

Чтобы удовлетворить символ года 2025 — Зеленую Деревянную Змею по восточному гороскопу — елка должна быть оформлена в гармонии с ее символикой. Однако это не значит, что все надо обвешать игрушками со змеей. Как украсить елку, чтобы она выглядела стильно, читайте в материале.

В 2025 году символом будет Зеленая Деревянная Змея, задающая естественную, сдержанную и элегантную тематику украшений. Однако какие именно это могут быть украшения, подробно рассказала персональный стилист Алена Черновол.

тренды новогодних елок на год Зеленой Деревянной Змеи, Как украсить новогоднюю елку, елка, новогодняя елка, как украсить елку в 2025 году Fullscreen
Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы
Фото: коллаж Фокус

Так, по словам эксперта, в этом году главным трендом для украшений елки на Новый год 2025 являются банты. Она отметила, что прежде всего акцент на больших бантах. Украсьте ими елку, и она будет выглядеть очень стильно. По фактуре и цвету, Алена Черновол объяснила, что выбирать можно банты в классическом белом цвете, или же в любом другом, яркого оттенка. Также спокойно можно выбирать даже банты с принтом, ведь как мы знаем в 2024 году принты были одним из главных трендов.

тренды новогодних елок на год Зеленой Деревянной Змеи, Как украсить новогоднюю елку, елка, новогодняя елка, как украсить елку в 2025 году Fullscreen
Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы
Фото: коллаж Фокус

Стоит заметить, что тренд бантов начался еще в прошлом году. Как уточнила стилист, речь идет о маленьких бантиках. Алена Черновол добавила, что этот тренд можно продолжить и в этом году. Поэтому украшение елки маленькими бантиками будет выглядеть очень стильно и современно.

тренды новогодних елок на год Зеленой Деревянной Змеи, Как украсить новогоднюю елку, елка, новогодняя елка, как украсить елку в 2025 году Fullscreen
Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы
Фото: коллаж Фокус

Алена Черновол добавила, что в этом году также можно совместить банты из ленты с "дождиком", который можно навешать на елку, как сосульки.

тренды новогодних елок на год Зеленой Деревянной Змеи, Как украсить новогоднюю елку, елка, новогодняя елка, как украсить елку в 2025 году Fullscreen
Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы
Фото: коллаж Фокус

Кроме этого, по словам стилистки, в этом году в тренде — прозрачные ледяные украшения, которые также своего рода являются имитацией ледовых сосулек. Этот вариант тоже будет выглядеть стильно и интересно.

тренды новогодних елок на год Зеленой Деревянной Змеи, Как украсить новогоднюю елку, елка, новогодняя елка, как украсить елку в 2025 году Fullscreen
Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы
Фото: коллаж Фокус

Еще одним интересным трендом зимы 2025, по словам Алены Черновол, является елка, наряженная в жемчуг. По словам стилиста, такой вариант новогодней елки выглядит очень изящно и необычно.

Напомним, ранее мы писали о месте для елки — куда категорически нельзя ставить символ Нового года.

Кроме этого, Фокус писал, что неблагоприятные дни для установки елки на Новый год Зеленой Деревянной Змеи.