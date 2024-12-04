Как украсить новогоднюю елку — тренды года Зеленой Деревянной Змеи

Чтобы удовлетворить символ года 2025 — Зеленую Деревянную Змею по восточному гороскопу — елка должна быть оформлена в гармонии с ее символикой. Однако это не значит, что все надо обвешать игрушками со змеей. Как украсить елку, чтобы она выглядела стильно, читайте в материале.

В 2025 году символом будет Зеленая Деревянная Змея, задающая естественную, сдержанную и элегантную тематику украшений. Однако какие именно это могут быть украшения, подробно рассказала персональный стилист Алена Черновол.

Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы Фото: коллаж Фокус

Так, по словам эксперта, в этом году главным трендом для украшений елки на Новый год 2025 являются банты. Она отметила, что прежде всего акцент на больших бантах. Украсьте ими елку, и она будет выглядеть очень стильно. По фактуре и цвету, Алена Черновол объяснила, что выбирать можно банты в классическом белом цвете, или же в любом другом, яркого оттенка. Также спокойно можно выбирать даже банты с принтом, ведь как мы знаем в 2024 году принты были одним из главных трендов.

Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы Фото: коллаж Фокус

Стоит заметить, что тренд бантов начался еще в прошлом году. Как уточнила стилист, речь идет о маленьких бантиках. Алена Черновол добавила, что этот тренд можно продолжить и в этом году. Поэтому украшение елки маленькими бантиками будет выглядеть очень стильно и современно.

Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы Фото: коллаж Фокус

Алена Черновол добавила, что в этом году также можно совместить банты из ленты с "дождиком", который можно навешать на елку, как сосульки.

Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы Фото: коллаж Фокус

Кроме этого, по словам стилистки, в этом году в тренде — прозрачные ледяные украшения, которые также своего рода являются имитацией ледовых сосулек. Этот вариант тоже будет выглядеть стильно и интересно.

Как украсить елку на Новый 2025 год: главные тренды этой зимы Фото: коллаж Фокус

Еще одним интересным трендом зимы 2025, по словам Алены Черновол, является елка, наряженная в жемчуг. По словам стилиста, такой вариант новогодней елки выглядит очень изящно и необычно.

Напомним, ранее мы писали о месте для елки — куда категорически нельзя ставить символ Нового года.

Кроме этого, Фокус писал, что неблагоприятные дни для установки елки на Новый год Зеленой Деревянной Змеи.