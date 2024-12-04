Як прикрасити новорічну ялинку — тренди року Зеленої Дерев'яної Змії

Щоб задовольнити символ року 2025 — Зелену Дерев'яну Змію за східним гороскопом — ялинка має бути оформлена в гармонії з її символікою. Однак це не означає, що все треба обвішати іграшками зі змією. Як прикрасити ялинку, щоб вона була стильною, читайте в матеріалі.

У 2025 році символом буде Зелена Дерев'яна Змія, що задає природну, стриману та елегантну тематику прикрас. Однак, які саме це можуть бути прикраси, детально розповіла персональна стилістка Альона Чорновол.

Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік: головні тренди цієї зими Фото: колаж Фокус

Так, за словами експертки, цьогоріч головним трендом для прикрас ялинки на Новий рік 2025 є банти. Вона наголосила, що передусім акцент на великих бантах. Прикрасивши ними ялинку, ви побачите, що це дуже стильно. Щодо фактури та кольору Альона Чорновол пояснила, що обирати можна банти в класичному білому кольорі, або ж в будь-якому іншому, яскравого відтінку. Також спокійно можна обирати навіть банти з принтом, адже, як ми знаємо, у 2024 році принти були одним із головних трендів.

Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік: головні тренди цієї зими Фото: колаж Фокус

Варто зауважити, що тренд бантів почався ще торік. Як уточнила стилістка, йдеться про маленькі бантики. Альона Чорновол додала, що цей тренд можна продовжити й цьогоріч. Тому прикрашання ялинки маленькими бантиками буде дуже стильним і сучасним.

Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік: головні тренди цієї зими Фото: колаж Фокус

Альона Чорновол додала, що цьогоріч також можна поєднати банти зі стрічки з "дощиком", який можна навішати на ялинку, наче бурульки.

Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік: головні тренди цієї зими Фото: колаж Фокус

Крім цього, за словами стилістки, цьогоріч у тренді — прозорі крижані прикраси, які також є певною імітацією льодових бурульок. Цей варіант теж буде надзвичайно цікавим.

Як прикрасити ялинку на Новий 2025 рік: головні тренди цієї зими Фото: колаж Фокус

Ще одним цікавим трендом зими 2025, за словами Альони Чорновол, є ялинка, вбрана у перли. За словами стилістки, такий варіант новорічної ялинки здається дуже витонченою і незвичайною.

Нагадаємо, раніше ми писали про місце для ялинки — куди категорично не можна ставити символ Нового року.

Крім цього, Фокус писав, що несприятливі дні для встановлення ялинки на Новий рік Зеленої Дерев'яної Змії.