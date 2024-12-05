Куди ставити та в які кольори прикрашати новорічну ялинку 2025, щоб було за фен-шуєм

До Нового року залишилося вже не так багато. Традиційно до цього свята усі ставлять новорічну ялинку. У 2025 році для залучення енергії достатку та процвітання можна врахувати поради фен-шуй, а також енергетику приміщення. Детальніше читайте в матеріалі.

Традиції щодо встановлення новорічної ялинки можуть відрізнятися залежно від регіону, культури та особистих уподобань. Однак енергетичне місця для всіх цих категорій змінити неможливо. Експертка в області енергетики Юлія Мон розповіла про сприятливі та несприятливі сектори для встановлення новорічної красуні та в яких кольорах добре її прикрашати, а найголовніше — вона назвала сприятливі дати для її встановлення.

За теорією китайської метафізики, як пояснила Юлія, ми можемо використовувати нашу красуню не тільки, щоб вона тішила око, а й служила нам активатором і приносила удачу, процвітання в наші домівки та гроші.

Отже, якщо ви встановите ялинку у південно-західному секторі, то, за словами експертки, на вас чекають нові фінансові можливості, просування кар'єрними сходами, збільшення доходів. Прикрасити ялинку саме тут вона рекомендує сприятливо золотими, червоними та зеленими іграшками, а також гірляндами.

Експертка Юлія додала, що північ — також вдалий варіант для розміщення новорічної ялинки. За її словами, ялинка на півночі і грошей принесе, і допоможе все задумане реалізувати, отримати допомогу вищих керівників, славу, гарну репутацію, придбання нерухомості. Прикрашати ялинку у цьому секторі сприятливо у жовтих, червоних, рожевих тонах.

Наступний хороший сектор — північний схід. Але як уточнила Юлія, гірлянди до 5.01 тут не надто бажані. Прикрашати північно-східну красуню можна у квітах води — синій, блакитний, бірюзовий кольори.

Нагадаємо, раніше ми писали, як прикрасити новорічну ялинку — тренди року Зеленої Дерев'яної Змії.

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