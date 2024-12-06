В Киеве стартовали елочные ярмарки: какая цена елок и почему трудно найти украинскую

На елочных площадках столицы продают в основном импортные елки из Дании, Австрии и Венгрии. Украинских деревьев значительно меньше, потому что до войны их возили из Донецкой области.

К новому году в Украине уже начали продавать елки на официальных ярмарках. В Киеве площадки для продажи новогодних деревьев заработали 5 декабря. Цены колеблются от 200 гривен за самые маленькие сборные елки из веточек до 8 000 грн за большие импортные деревья, сообщает "Киев24".

На цену елки, кроме страны происхождения, влияет пышность, высота и качество. Импортные, по словам продавцов, можно приобрести от 250 грн за самую миниатюрную елку до 8 000 грн. Чаще всего украинцы покупают меньшие и средние деревья, большие же берут предприятия и компании. Сборные маленькие елки из веток продают по цене от 200 грн, также 200-250 гривен стоят елочные венки.

Импортные деревья дороже, потому что в их стоимость входит доставка. К примеру, елка из Венгрии стоит около 3 500 тысяч грн. На Владимирском рынке, по словам корреспондента, елки преимущественно не украинского происхождения, а привезенные из Дании, Австрии или Венгрии.

Украинские же деревья значительно дешевле — они стоят от 300 до 1 500 грн. Однако их в продаже сейчас значительно меньше, чем импортных. Продавцы говорят, что до полномасштабной войны много деревьев везли из Бахмута и вообще из Донецкой области, поэтому вторжение РФ в Украину сильно сократило источники поставок товара. Теперь украинские елки преимущественно привозят в Киев с Полтавщины.

Всего в городе открыто 148 ярмарок по всем 10 районам Киева. Увидеть перечень адресов официальных елочных площадок можно на сайте Киевского городского совета. По этим адресам продаются деревья, выращенные специально выращенные к новогодним праздникам на плантациях лесных хозяйств.

Напомним, 4 декабря в ГП "Леса Украины" сообщили, что в Украине начали продажу елок. Лесоводы отмечали, что в среднем по Украине стоимость новогоднего дерева высотой в 1 метр будет начинаться от 130 грн, а пятиметровая елка обойдется минимум в 2 000 грн. В разных регионах цена может отличаться.

Фокус 5 декабря выяснял, чем украинцев удивит главная елка Украины-2025, которую должны открыть вечером 6 декабря на Софийской площади в Киеве. Елка будет белого цвета, украшенная голубыми шарами и гирляндами, которые будут работать в режиме экономии электроэнергии от генераторов.