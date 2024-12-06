В Киеве зажгли огни на главной елке страны: что она символизирует в этом году (видео)

По словам Кличко, елку окутывают два километра гирлянд и украшают более двух тысяч игрушек.

В Киеве зажгли огни на главной елке страны, которая расположена на Софиевской площади. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Сегодня, по традиции — в день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны", — говорится в сообщении.

Он уточнил, что сама елка является искусственной, а ее высота составляет 15 метров. Устанавливали и украшали елку, по словам Кличко, за средства меценатов.

"Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год", — отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что елка окутана двумя километрами светло-голубой гирлянды. Искусственное дерево также украшают две тысячи бирюзовых игрушек.

Кличко возле елки на Софиевской площади Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Такой символический дизайн сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая волшебную атмосферу", — подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что рядом с елкой будет символическая фотозона под названием "Крылья Феникса".

Напомним, 6 декабря в Киеве стартовали елочные ярмарки.

4 декабря в ГП "Леса Украины" сообщили, что в Украине начали продажу елок. Лесоводы отмечали, что в среднем по Украине стоимость новогоднего дерева высотой в 1 метр будет начинаться от 130 грн.