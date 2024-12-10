Календарь зимних праздников: когда в Украине теперь отмечают Рождество и Крещение (инфографика)
Украина стала одной из многих стран, которые отказались от юлианского календаря из-за его отставания от астрономического времени. Из-за этого изменились даты церковных праздников.
В Украине изменились даты празднования ряда традиционных зимних праздников. Это связано с переходом Украинской Православной Церкви и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь в 2023 году. Фокус напоминает как переносятся зимние праздники.
Какие праздники изменили даты?
- День святого Николая отмечается 6 декабря вместо 19 декабря.
- Сочельник: 24 декабря вместо 6 января.
- Рождество Христово будет праздноваться 25 декабря вместо 7 января.
- Собор Пресвятой Богородицы: 26 декабря вместо 8 января.
- Старый Новый год, Маланки, Щедрый Вечер: традиция празднования переносится с 13-14 января на 31 декабря-1 января.
- Крещение: переносится с 19 января на 6 января.
Украина перешла с юлианского календаря на новоюлианский, который более точно соответствует астрономическому времени. Это изменение было инициировано для, в частности, для унификации дат празднования, ведь большинство стран мира, включая большинство европейских, уже давно используют новоюлианский или григорианский календарь.
Напомним, 6 декабря в Киеве на Софийской площади состоялось открытие главной елки страны. Праздничное дерево окутывают два километра гирлянд и украшают более двух тысяч игрушек.
6 декабря на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области появилась резиденция Святого Николая.