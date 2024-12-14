"Санты не существует": родители хотят судиться со священником, который довел их детей до слез

Родители назвали слова священника Пола Чемберлена о Санта-Клаусе "абсолютно отвратительным". Теперь ему грозит отстранение от должности и судебный иск.

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В британском городе Хэмпшир разгорелся скандал вокруг слов священника Пола Чемберлена, который заявил детям, что Санта-Клауса не существует. Шестеро детей расплакались от услышанного, а родители малышей готовятся подать жалобу против сановника, пишет Daily Express.

СМИ указывает, что священник пришел к шестиклассникам как приглашенный гость. Во время разговора с детьми, тот откровенно сказал: "Теперь будем откровенны — Санты не существует". Далее якобы отец обвинил родителей детей, что те "издеваются над печеньем", которое малыши оставляют для Санты и на Святой вечер. От услышанного у многих детей случился шок и они заплакали.

Когда родители узнали, что произошло с детьми в школе, то немедленно прибыли к директору. Они требовали объяснений в том, как вообще священника допустили к разговору с детьми и почему учителя не вмешались в ситуацию.

Сейчас группа родителей уже подала жалобу на священника в местную епархию, требуя отстранить его от исполнения обязанностей викария и официальных извинений. Несмотря на то, что церковные органы, несмотря на признание факта выступления Чемберлена как "ошибки в суждении", пока никаких санкций к нему не применяли.

Отец одного из школьников заявил, что не знает, как вообще школа допустила такое, а поведение священника считает "абсолютно отвратительным". Еще одна мама девочки, которая от услышанного расплакалась, заявила СМИ, что Чемберлен довел детей до слез, а взрослые "пытались утешить своих детей".

Впоследствии, как пишут журналисты, родители хотят получить официальные извинения за слова сановника. Иначе они обещают подать в суд на епархию и преподобного Чемберлена за факт оскорбления.

Позже епархия города Портсмута официально извинилась перед родителями и детьми за действия священника. Там отметили, что Чемберлен "не должен был этого делать" (говорить о Санте — ред), а также извинился у школы, родителей и детей за свои слова.

"Школа и епархия работают вместе, чтобы решить эту проблему. После чего директор сообщил родителям во второй раз об официальных извинениях священника Пола Чемберлена перед всеми, кого могли задеть его слова", — говорится в заявлении церкви.

Напомним, Фокус писал, как священник высказался о пятнице 13-е и объяснил, как надо воспринимать этот день. Иван Верескун объяснил, когда человек верит во влияние определенных дат на свою жизнь, это может стать реальностью. Однако, по его словам, если не верить в такие суеверия, они не будут иметь никакого значения.

Также мы рассказывали о том, когда теперь в Украине отмечают Рождество и Крещение. Украина стала одной из многих стран, которые отказались от юлианского календаря из-за его отставания от астрономического времени. Из-за этого изменились даты церковных праздников.