Священник высказался о пятнице 13-м и объяснил, как надо воспринимать этот день

Иван Верескун объяснил, что если человек верит во влияние определенных дат на свою жизнь, это может стать реальностью. Однако, по его словам, если не верить в такие суеверия, они не будут иметь никакого значения.

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Священник Украинской православной церкви Иван Верескун в комментарии для Фокуса рассказал о том, как вера человека может влиять на его восприятие даты, в частности пятницы 13, и подчеркнул важность внутреннего отношения к этому дню.

По словам священника, если человек сосредотачивает свою веру на том, что определенные даты могут влиять на его жизнь, это может подтвердиться в его реальности. Однако, если в это не верить, такие совпадения не имеют значения.

"Господь сказал в Библии: "По вере вашей вам будет". Если мы будем думать, что пятница 13-е — это день несчастий, то, безусловно, можем найти этому подтверждение в своей жизни. Если же мы не верим в это, тогда эта дата просто не повлияет на нашу жизнь", — отметил священник.

Иван Верескун также подчеркнул, что часто люди связывают пятницу 13-е с негативными событиями, однако важно помнить, что отношение к этой дате зависит от внутреннего восприятия каждого.

"Если мы доверяем Богу, то каждый день и каждая дата — это радость и шанс, а не источник страха или сомнений", — резюмировал священник.

Напомним, ранее мы писали, что гороскоп на пятницу 13-го: прогноз для всех знаков зодиака от астролога.

Кроме этого, Фокус писал, что пятница 13-го: каким знакам Зодиака этот день принесет удачу.