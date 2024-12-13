Священник висловився про п'ятницю 13-те та пояснив, як треба сприймати цей день

Іван Верескун пояснив, коли людина вірить у вплив певних дат на своє життя, це може стати реальністю. Однак, за його словами, якщо не вірити в такі забобони, вони не матимуть жодного значення.

Related video

Священник Української православної церкви Іван Верескун в коментарі для Фокусу розповів про те, як віра людини може впливати на її сприйняття дати, зокрема п'ятниці 13-го, та выдзначив важливість внутрішнього ставлення до цього дня.

За словами священника, коли людина зосереджує свою віру на тому, що певні дати можуть впливати на її життя, це може підтвердитися в її реальності. Однак, якщо в це не вірити, такі збіги не мають значення.

"Господь сказав у Біблії: "По вірі вашій вам буде". Якщо ми будемо думати, що п'ятниця 13-те — це день нещасть, то, безумовно, можемо знайти цьому підтвердження у своєму житті. Якщо ж ми не віримо в це, тоді ця дата просто не вплине на наше життя", — зазначив священник.

Іван Верескун також зауважив, що часто люди пов'язують п'ятницю 13-те з негативними подіями, однак важливо пам'ятати, що ставлення до цієї дати залежить від внутрішнього сприйняття кожного.

"Якщо ми довіряємо Богові, то кожен день і кожна дата — це радість і шанс, а не джерело страху чи сумнівів", — резюмував священник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гороскоп на п'ятницю 13-го: прогноз для всіх знаків зодіаку від астролога.

Крім цього, Фокус писав, що п'ятниця 13-го: яким знакам Зодіаку цей день принесе удачу.