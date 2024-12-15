"Я не відчуваю провини": жінка відмовилася пожертвувати нирку "негідному" батькові

Жінка зіткнулася із засудженням родичів батька та порадою матері переглянути рішення, щоб уникнути почуття провини. На бік дівчини стали користувачі соцмережі.

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Люди підтримали жінку, яка відмовилася пожертвувати нирку відчуженому батькові. 28-річна користувачка Reddit з ніком Illustrious_file5876 викликала бурхливе обговорення своєї історії на форумі.

Вона розповіла, що її батько залишив сім'ю, коли їй було лише п'ять років, щоб почати нове життя з іншою жінкою. Відтоді він не підтримував ні фінансових, ні емоційних зв'язків, навіть на свята та дні народження.

Через роки його дружина зв'язалася з нею, благаючи допомогти. У її батька виявили серйозні проблеми зі здоров'ям, і йому терміново потрібна пересадка нирки. Жінка виявилася ідеальним донором, але відмовилася, заявивши, що не вважає себе зобов'язаною допомагати людині, яка залишила їхню сім'ю.

Після цього вона зіткнулася із засудженням з боку родичів батька, які звинувачували її в безсердечності. Навіть мати жінки порадила їй обміркувати рішення, щоб не відчувати провину в майбутньому.

"Я не відчуваю провини. Він пожинає те, що посіяв. Але іноді я задаюся питанням, чи не занадто я жорстока", — написала вона у своєму пості.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Коментатори на форумі в переважній більшості підтримали позицію жінки. Вони закликали її стійко триматися і блокувати тих, хто чинить тиск:

"Він знав, що недостойний... Його дружина маніпулює ситуацією. Вона нічого їм не винна";

"Повідомте в лікарню, що на вас чиниться тиск. Вони сприймають це серйозно";

"Порахуйте заборгованість за аліментами за всі роки й виставте суму як ціну за нирку. Потім заблокуйте їх".

Раніше Фокус повідомляв, що розлучені батько і дочка познайомилися завдяки Facebook. Історія Тамуни Мусерідзе надихнула сотні сімей на пошуки своїх рідних. Жінка дізналася, що протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавалися, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.