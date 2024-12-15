"Я не чувствую вины": женщина отказалась пожертвовать почку "недостойному" отцу

Женщина столкнулась с осуждением родственников отца и советом матери пересмотреть решение, чтобы избежать чувства вины. На сторону девушки стали пользователи соцсети.

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Люди поддержали женщину, отказавшуюся пожертвовать почку отчужденному отцу. 28-летняя пользовательнциа Reddit с ником Illustrious_file5876 вызвала бурное обсуждение своей истории на форуме.

Она рассказала, что ее отец оставил семью, когда ей было всего пять лет, чтобы начать новую жизнь с другой женщиной. С тех пор он не поддерживал ни финансовых, ни эмоциональных связей, даже на праздники и дни рождения.

Спустя годы его жена связалась с ней, умоляя помочь. У ее отца обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, и ему срочно требуется пересадка почки. Женщина оказалась идеальным донором, но отказалась, заявив, что не считает себя обязанной помогать человеку, который оставил их семью.

После этого она столкнулась с осуждением со стороны родственников отца, которые обвиняли ее в бессердечии. Даже мать женщины посоветовала ей обдумать решение, чтобы не чувствовать вину в будущем.

"Я не чувствую вины. Он пожинает то, что посеял. Но иногда я задаюсь вопросом, не слишком ли я жестока", — написала она в своем посте.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Комментаторы на форуме в подавляющем большинстве поддержали позицию женщины. Они призвали ее стойко держаться и блокировать тех, кто оказывает давление:

"Он знал, что недостоин… Его жена манипулирует ситуацией. Она ничего им не должна";

"Сообщите в больницу, что на вас оказывается давление. Они воспринимают это всерьез";

"Посчитайте задолженность по алиментам за все годы и выставьте сумму как цену за почку. Затем заблокируйте их".

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