Анну Сєдокову госпіталізували після смерті Яніса Тімми: співачка під крапельницею через нервовий зрив (відео)

Співачка Анна Сєдокова, яка народилася в Києві, але живе й працює в Росії, потрапила до лікарні з нервовим зривом після трагічної загибелі свого колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. Артистка опублікувала відео з лікарняної палати, де перебуває під крапельницею, не стримуючи сліз.

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Співачка Анна Сєдокова, яка родом з Києва, однак живе і будує свою кар'єру в Росії попри війну, потрапила до лікарні через нервовий зрив після трагічної смерті її колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. Артистка опублікувала відео з лікарняної палати, де вона лежить під крапельницею, не стримуючи сліз.

Анна Сєдакова опинилася в лікарні

Сєдокова опублікувала відео зі своєї лікарняної палати, де вона лежить під крапельницею та не стримує сліз. За словами співачки, емоційне навантаження останніх днів стало для неї нестерпним.

Обставини трагедії

Зауважимо, трагедія сталася в ніч на 17 грудня. Тіло 32-річного баскетболіста було знайдено біля житлового будинку на Звенигородському шосе в Москві. За попередніми даними, спортсмен наклав на себе руки після серії повідомлень та голосових звернень до Анни, які залишилися без відповіді. В останньому публічному пості він вказав дату свого народження та можливу дату смерті, натякаючи на фатальний крок.

Яніс Тімма шантажував Анну Сєдокову самогубством перед смертю

Як стверджують російські ЗМІ, колишній чоловік Анни Сєдокової, баскетболіст Яніс Тімма, останніми місяцями шантажував співачку суїцидом, намагаючись повернути стосунки після розлучення. Близькі до пари джерела повідомляють, що його емоційний стан різко погіршився, а нав'язливе прагнення до примирення стало фатальним.

Останній день життя

16 грудня, у день народження Анни Сєдокової, Яніс намагався зв'язатися з нею протягом усього дня. Повідомлення та голосові звернення залишилися без відповіді. Приблизно о 22:54 він опублікував тривожний допис у соціальних мережах, натякаючи на намір вчинити самогубство. О 23:30 Тімма записав останні голосові повідомлення, після чого його знайшли мертвим біля житлового будинку на Звенигородському шосе в Москві.

Реакція суспільства

Після трагедії на адресу Сєдокової посипалися звинувачення в емоційному маніпулюванні та навіть заклики розслідувати її дії за статтею "доведення до самогубства". Деякі підписники нагадують, що через Сєдокову Тімма залишив свою першу дружину, яка тоді чекала на дитину.

Складні стосунки

Сєдокова визнала, що їхній шлюб був складним і "токсичним": пара кілька разів оголошувала про розлучення, але потім знову сходилася. 9 грудня вони офіційно розлучилися, цього разу остаточно.

На тлі нападу хейту Анна закрила коментарі у своїх соцмережах і закликала залишити її в спокої заради безпеки її дітей.

Коментар Сєдокової

У першому зверненні після трагедії Анна заявила: "Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останні роки. Я просто хочу врятувати свою дитину від цієї інформації."

Коментарі на сторінках Сєдокової закриті, але обговорення продовжуються у різних соцмережах. Правоохоронці ведуть розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько ексчоловіка Анни Сєдокової прокоментував смерть сина.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про ексчоловіка Сєдокової, який скоїв суїцид у Москві.