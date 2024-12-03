"Інструкції для самогубств": в ГУР розповіли, як командири ЗС РФ радять вмирати своїм бійцям

Солдатів ЗС РФ переконують, що стріляти у себе потрібно "зберігаючи спокій" та "впевнено натискаючи" на курок. Якщо не вбити себе самого, то це можуть зробити співслужбовці, які шукатимуть наркотичних речовин.

Командування ЗС РФ радить своїм бійцям у критичних ситуаціях стріляти собі у скроню, підборіддя або центр лоба та роздають їм відповідні паперові інструкції. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств. Заголовок закликає "соблюдать свою честь до конца" та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю РФ у критичній ситуації наказують стріляти собі у скроню, під підборіддя або у центр лоба. Також важливим є "зберігати спокій" та "впевнено натискати" на гачок.

Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії РФ ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", — наголосили в ГУР.

Українська розвідка також повідомила, що в деяких випадках бійцю ЗС РФ не доведеться стріляти самому в себе, адже з цим може допомогти його співслужбовець, який шукає наркотичні речовини.

"У черговому здобутому розвідниками радіоперехопленні російський окупант попереджає своїх підлеглих про небезпеку від інших загарбників, які блукають позиціями у пошуках наркотичних препаратів", — йдеться у повідомленні ГУР.

За перехопленням розвідки, росіяни в пошуках промедолу подекуди готові розстрілювати своїх же.

Нагадаємо, 30 листопада голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомив, що втрати ЗС РФ за наступні два місяці будуть рекордними.

3 грудня бійці тероборони розбили танкову колону ЗС РФ під Кураховим.