ЗС РФ готує наступ під Запоріжжям: чи вистачить сил у противника, — РНБО (відео)

Російські війська активізуються на окремих ділянках фронту Запорізького напрямку, зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко. Однак Сили оборони України готові до цих викликів.

Російська армія планує наступальні дії на окремих ділянках у Запорізькій області, однак безпосередньої загрози місту Запоріжжя немає. Про це заявив у своєму Telegram-каналі голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він наголосив, що важливо розрізняти Запорізьку область і місто Запоріжжя. Російські війська, за його словами, дійсно активізуються на окремих напрямках в області, але Сили оборони України готові до цих викликів.

Говорячи про масштаби загрози, Коваленко зазначив, що для успішного наступу на Запоріжжя російська армія не має необхідних ресурсів.

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"Ворог дійсно готується до певних дій у Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб за ресурсами та живою силою, ніж у ворога зараз є", — написав він.

Коваленко додав, що деякі експерти, коментуючи ситуацію на Запорізькому напрямку, на жаль, перекручують слова військових. У зв'язку з цим він звернувся до медіа із закликом так не чинити.

Оцінка ситуації в регіоні

Про підготовку противника до наступальних дій на Запорізькому напрямку розповів 30 листопада командир 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко. За його словами, є усі ознаки для цього, оскільки ворог вчиняє "багато різних дій з переміщення і підготовки".

"Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано. Воювати вони вміють, тому роблять це максимально приховано, як лише вдається. Але все одно ми виявляємо їхні переміщення, розуміємо, куди перекидають які підрозділи... Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації... і очікуємо їхніх активних дій на одному з напрямків", — повідомив Хільченко.

Про ситуацію в регіоні написали й західні видання, Наприклад, журналісти The Economist 24 листопада повідомили, що росіяни під Запоріжжям планували кинути в первісний наступ 20-30 тисяч солдатів, проте в підсумку половину відправили в Курську область.