Бійці тероборони розбили танкову колону ЗС РФ під Кураховим: деталі бою (відео)

Завдяки FPV-дронам підрозділу "Гострі Картузи" вдалося відбити потужний штурм супротивника, який залучив чотири танки та шість БМП із десантом.

Бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України успішно відбили спробу штурму російськими військами села Максимівка, розташованого на південь від міста Курахове. Російські сили, що включали чотири танки, включно з Т-80БВМ із мінним тралом, і шість бойових машин піхоти, намагалися оточити українські позиції. Відео зіткнення було опубліковано 3 грудня на каналі підрозділу "Гострі Картузи".

Повідомляється, що на підходах до населеного пункту розвідувальний взвод "Котики" виявив колону і нейтралізував її за допомогою FPV-дронів. Було уражено два танки Т-80БВМ із захисними надбудовами та дві бойові машини, включно з МТ-ЛБ. Після цього оператори дронів успішно ліквідували десант противника, який висадився зі знищеної техніки.

У коментарі під відео йдеться, що ключовим елементом у відбитті російської атаки стали безпілотники "НАТАХА". Цей апарат має такі технічні характеристики:

максимальне корисне навантаження — до 1,5 кг;

час розгортання — до 2 хвилин;

дальність управління і передавання відеосигналу — до 13 км (за умови прямого радіосигналу);

бойовий радіус польоту — до 7 км;

крейсерська швидкість — 80 км/год.

Оперативна обстановка

Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на цьому напрямку було відбито 67 атак, включно з боями поблизу населених пунктів Курахове, Зоря, Дальнє та інших. Знищено приблизно 100 російських військовослужбовців, дві станції РЕБ і кілька одиниць техніки.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку. 2 грудня Фото: deepstatemap.live

Важливо

Командування ЗСУ дає неправдиві дані про утримання позицій під Кураховим — DeepState

Нагадаємо, за інформацією моніторингового ресурсу DeepState, наприкінці листопада Збройні сили РФ суттєво наблизилися до самого Курахового, де вже тривають бої в межах міста, а також на флангах усього напрямку. Російські війська намагаються взяти під контроль найважливішу трасу — Донецьк–Запоріжжя.