Бойцы теробороны разбили танковую колонну ВС РФ под Курахово: детали боя (видео)

Благодаря FPV-дронам подразделения "Острые козырьки" удалось отбить мощный штурм противника, который задействовал четыре танка и шесть БМП с десантом.

Бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины успешно отразили попытку штурма российскими войсками села Максимовка, расположенного южнее города Курахово. Российские силы, включавшие четыре танка, включая Т-80БВМ с минным тралом, и шесть боевых машин пехоты, пытались окружить украинские позиции. Видео боестолкновения было опубликовано 3 декабря на канале подразделения "Острые козырьки".

Сообщается, что на подходах к населенному пункту разведывательный взвод "Котики" обнаружил колонну и нейтрализовал ее с помощью FPV-дронов. Были поражены два танка Т-80БВМ с защитными надстройками и две боевые машины, включая МТ-ЛБ. После этого операторы дронов успешно ликвидировали десант противника, который высадился из уничтоженной техники.

В комментарии под видео говорится, что ключевым элементом в отражении российской атаки стали беспилотники "НАТАХА". Данный аппарат имеет следующие технические характеристики:

максимальная полезная нагрузка — до 1,5 кг;

время развертывания — до 2 минут;

дальность управления и передача видеосигнала — до 13 км (при условии прямого радиосигнала);

боевой радиус полета — до 7 км;

крейсерская скорость — 80 км/ч.

Оперативная обстановка

Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной. По данным Генштаба ВСУ, за сутки на этом направлении было отбито 67 атак, включая бои вблизи населенных пунктов Курахово, Заря, Дальнее и других. Уничтожено около 100 российских военнослужащих, две станции РЭБ и несколько единиц техники.

Карта боевых действий на Кураховском направлении. 2 декабря Фото: deepstatemap.live

Важно

Командование ВСУ дает ложные данные об удержании позиций под Курахово — DeepState

Напомним, по информации мониторингового ресурса DeepState, в конце ноября Вооруженные силы РФ существенно приблизились к самому Курахово, где уже идут бои в черте города, а также на флангах всего направления. Российские войска пытаются взять под контроль важнейшую трассу — Донецк–Запорожье.