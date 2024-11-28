Бои за Курахово: какая динамика продвижений ВС РФ на горячем участке фронта (карта)

Бои идут в черте города, где российские войска пытаются взять под контроль важнейшую трассу — Донецк-Запорожье.

Кураховское направление остается одним из самых горячих участков фронта в Донецкой области. По информации мониторингового ресурса DeepState, за последние 10 дней Вооруженные силы РФ существенно приблизились к самому Курахово, где уже идут бои в черте города, а также на флангах всего направления.

Согласно картографическим данным, с 18 ноября противник продвинулся по всей линии боевого соприкосновения Кураховского направления. В частности, севернее подразделения ВС РФ заняли территорию вдоль водохранилища в районе Берестков.

Кураховской направление, 18 ноября Кураховской направление, 27 ноября

На южном фланге высокие темпы продвижения противник показал под Ильинкой и Романовкой. Параллельно противник пытался развить наступление на Константинопольское, однако здесь динамика в целом остается низкой.

Во вторник 26 ноября спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне пытаются занять важнейшие высоты, взять под огневой контроль логистические пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города.

В то же время аналитики сообщили, что российским войскам удалось прорваться у Дальнего, а также в самом Курахово, где завязались бои практически в центре города на улице Победы. Чуть севернее проходит трасса Донецк-Запорожье, которая представляет важнейшую цель для противника.

По словам сооснователя и аналитика DeepState Романа Погорелого, пехота противника просачивается в город с целью дальнейшего закрепления в застройке, однако продвижение не имеет системного характера — пехотные группы ВС РФ периодически появляются в различных местах, создавая при этом постоянное давление на позиции украинских защитников.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на данном направлении произошло 39 боестолкновений, при этом противник сохраняет высокую активность. В районе Берестков, Зари и Сонцевки Сил обороны отбили 13 атак неприятеля, еще 26 атак было отбито в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка.

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Напомним, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко украинские войска сейчас не отступают, а выполняют тактический отход под давлением противника.