Отступаем или отходим? Что же в действительности делают ВСУ по линии боевого столкновения

Мне был задан вопрос, объяснение которого я, надеюсь, дошло не просто до адресата, но и до многих других, кто сейчас разносит нарратив, а именно: "Мы отступаем, отступаем, отступаем…"

Хочу немного конкретизировать, хотя, с точки зрения военной науки, эта конкретика у многих военных до мозга костей может вызвать определенный диссонанс, прежде всего у тех, кто воспитан по учебникам советского времени и кто полностью игнорировал и продолжает игнорировать военную науку западного образца. Но все же…

Так что же такое отступление?

Согласно фундаментальному труду для многих постсоветских офицеров, "Советской военной энциклопедии", под редакцией маршала СССР Огаркова Николая Васильевича: "Отступление является вынужденным или преднамеренным оставлением войсками и силами занимаемых оборонительных рубежей, а также их отход на новые рубежи, в глубине своей или вражеской территории".

Но что такое "глубина своей или вражеской территории"?

Недавно мы с вами рассматривали такой термин, как "обвал фронта". Я объяснял, что "обвал фронта" — это прорыв сил противника в максимально сжатые сроки (2-3 недели, например) линии обороны длиной минимум 20 км на глубину минимум 30 км. Почему именно это считается "обвалом фронта"? Потому что глубина в 30 км — это фактический выход на третью линию обороны — тыловую, не предназначенную к сдерживанию противника, а фронт минимум в 20 км позволяет сформировать на эту глубину устойчивые фланги.

И вот здесь самое интересное, ведь именно при таких условиях и происходит отступление войск. Когда приходится отходить именно вглубь территории, занятой вражеской или своей, но важно, что именно вглубь, на оперативно-тактическом уровне.

Что мы наблюдаем сейчас по всей линии боевых столкновений?

А мы наблюдаем то, что имеет определенное название — тактический отход.

Вынужденный, под давлением противника, отход от одной позиции, к более выгодной другой — третьей, четвертой и тому подобное. То есть, на заранее подготовленные позиции, которые всегда есть позади, а не тотальное бегство вглубь тыловой зоны на 30-40 км и более в сжатые сроки. Причем этот процесс происходит последовательно. Тогда как по ЛБС остаются позиции, в тыловой зоне формируются новые и для подразделений всегда подготовлены рубежи, на которые они могут отойти и удерживать.Возможно, для кого-то это не принципиально, что отступление, что тактический отход, но лично мне ухо режет каждый раз, когда некоторые наши журналисты, которые представляются великими военными корреспондентами, на третий год войны продолжают применять в своей терминологии кривые и манипулятивные термины, создающие совсем ненадлежащее представление о том, что происходит по ЛБС. Тем более, когда это вливается в уши еще более неосведомленных масс, которые и без того испытывают немалый стресс от регулярных ночных налетов и прочих негативных воздействий на психическое здоровье, которого и так у нас с вами осталось не так много.

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