Бої за Курахове: яка динаміка просувань ЗС РФ на гарячій ділянці фронту (карта)

Бої тривають у межах міста, де російські війська намагаються взяти під контроль найважливішу трасу — Донецьк-Запоріжжя.

Курахівський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту в Донецькій області. За інформацією моніторингового ресурсу DeepState, за останні 10 днів Збройні сили РФ істотно наблизилися до самого Курахового, де вже точаться бої в межах міста, а також на флангах усього напрямку.

Згідно з картографічними даними, з 18 листопада противник просунувся всією лінією бойового зіткнення Курахівського напрямку. Зокрема, північніше підрозділи ЗС РФ зайняли територію вздовж водосховища в районі Берестків.

Курахівський напрямок, 18 листопада Курахівський напрямок, 27 листопада

На південному фланзі високі темпи просування противник показав під Іллінкою і Романівкою. Паралельно противник намагався розвинути наступ на Костянтинопільське, однак тут динаміка загалом залишається низькою.

У вівторок 26 листопада речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни намагаються зайняти найважливіші висоти, узяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що ведуть до Курахового, і прорвати оборону міста.

Водночас аналітики повідомили, що російським військам вдалося прорватися біля Дальнього, а також у самому Кураховому, де зав'язалися бої практично в центрі міста на вулиці Перемоги. Трохи північніше проходить траса Донецьк-Запоріжжя, яка представляє найважливішу мету для противника.

За словами співзасновника й аналітика DeepState Романа Погорілого, піхота противника просочується в місто з метою подальшого закріплення в забудові, однак просування не має системного характеру — піхотні групи ЗС РФ періодично з'являються в різних місцях, створюючи при цьому постійний тиск на позиції українських захисників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на цьому напрямку відбулося 39 бойових зіткнень, при цьому противник зберігає високу активність. У районі Берестків, Зорі та Сонцівки Сил оборони відбили 13 атак ворога, ще 26 атак було відбито в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка.

Важливо

Курахове і Велика Новосілка — що далі? Огляд останніх подій на ключовій ділянці фронту

Нагадаємо, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, українські війська зараз не відступають, а виконують тактичний відхід під тиском противника.