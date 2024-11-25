Курахове і Велика Новосілка — що далі? Огляд останніх подій на ключовій ділянці фронту

Сьогодні спробуємо розібратися, що відбувається на Курахівському напрямку, бо нині це, по суті — епіцентр війни.

1. Спочатку, як завжди, декілька загальних зауважень.

Очевидно, командування військ противника, які оперують на цьому напрямку (нагадаю, до наступу тут залучені сили та засоби одразу трьох російських угруповань військ: УВ "Центр", "Юг" та "Восток") намагається все ж-таки реалізувати свій задум щодо охоплення українських військ в районі Курахового з флангів.

Водночас очевидно, що у смузі ворожого УВ "Восток" у бік до с. Велика Новосілка (або, як його ще називають, Времівський напрямок) також відбуваються події, які особливо приємними для ЗСУ не назвеш.

І хоча, скажімо так, зусилля противника, щодо охоплення з флангів нашої тактичної групи військ безпосередньо в районі с. Курахове, судячи зі всього, йдуть, скажімо так, "не зовсім за його сценарієм", то на суміжних ділянках противник, очевидно, спромігся створити цілу низку нових загроз.

2. Тепер детальніше…

Передові підрозділи 90-ї танкової дивізії та 51-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, зі складу його УВ "Центр", судячи зі всього, завершують витіснення українських військ з північного берега Курахівського водосховища.

Після того як підрозділи 5-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад (омсбр) 51-ї ЗВА зі сходу, цілком імовірно підтриманих підрозділами її ж 114-ї омсбр, зайняли с. Берестки та прорвалися в районі с. Вознесенка на південний берег р. Солоненької, питання утримання принаймні якоїсь частини північного берега Курахівського водосховища підрозділами ЗСУ, очевидно, вже не стоїть…

Ситуація на цій ділянці могла би бути ще негативнішою, але своєчасні локальні контратаки ЗСУ в районі с. Сонцівка з певним результатом дали шанси на те, що попри поступовий відхід українських підрозділів із північного берега водосховища, оборона власне с. Курахове буде для ЗСУ результативною.

Принаймні противнику, який силами 20-ї мотострілецької дивізії (мсд) 8-ї ЗВА зі складу УВ "Юг", а також тієї ж 51-ї ЗВА, наступає на Курахове зі сходу та півдня (з боку Максимільянівки та через с. Дальнє) і який вже веде бої за східну частину селища, буде важче повністю витіснити українські війська й з південного берега Курахівського водосховища. Або, скажімо так… це трапиться не так швидко, як свого часу трапилось у районі с. Цукурине та Гірник…

Ключовим чинником, який, по суті, "струсонув" усю систему оборони ЗСУ — як безпосередньо в районі Курахове, так і південніше, де діють сили та засоби зі складу УВ "Восток" противника, став, як я розумію, неочікуваний для українського командування тактичний прорив противника в районі с. Дальнє, як це раніше трапилося північніше від Курахового, коли противник прорвався у с. Цукурине.

Вихід передових підрозділів 20-ї мсд противника до с. Дальнє з боку с. Побєда, по суті зразу й дуже різко, а головне — ОДНОЧАСНО, ускладнив українським військам оборону як по р. Сухі Яли, яку вони намагалися організувати проти наступального правого флангу УВ "Восток", так і власне в районі самого с. Курахове.

Важливо

Ворог оточує ЗСУ в Кураховому: що відбувається на фронті та чи відходитимуть бійці з міста

По суті, завдяки цьому ЗСУ були вимушені звертати оборону перед фронтом 39-ї омсбр противника зі складу його 68-го АК, а також передовими підрозділами 150-ї мсд 8-ї ЗВА противника зі складу УВ "Юг", щоби не потрапити в очевидне оточення в районі Єлізаветівки та Катеринівки. Внаслідок цього противник почав стрімко просуватися уздовж обох берегів р. Сухі Яли у загальному північно-західному напрямку та зайняв Катеринівку, Єлізаветівку, Іллінку й, судячи з усього, Романівку також…

Однак, навіть попри відхід наших передових підрозділів із вищезазначених населених пунктів, загроза флангам формувань ЗСУ, які обороняються на цій ділянці, зберігається. На цей час противник силами ряду підрозділів двох своїх бригад — 36-ї омсбр (29-а ЗВА УВ "Восток") та 37-ї омсбр (36-а ЗВА УВ "Восток"), які, очевидно, підсилені окремими підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП), намагається прорватися з півдня по напрямку Трудове — Успенівка та вийти до с. Константинопольске, по суті "прискорюючи" звертання оборони ЗСУ по р. Сухі Яли…

3. Однак розвиток подій у південно-східному "куті" фронту цим не вичерпується…

Як я розумію, найближчим часом різко активізуються й головні сили всього УВ "Восток"…

Протягом кількох крайніх діб силам і засобам противника зі складу військ правого флангу УВ "Восток", по суті вдалося кардинальним чином змінити усю оперативно-тактичну обстановку в районі ключового пункту оборони ЗСУ на Времіївському напрямку (с. Велика Новосілка), а також створити цілком реальну загрозу обороні ЗСУ на всьому відтинку — від Курахового до Великої Новосілки.

Справа ось у чому… Противник силами своїх 29-ї та 36-ї ЗВА (36-та, 37-ма омсбр, 5-та окрема танкова бригада/отбр), підсилених, очевидно 40-ю та 336-ю окремими бригадами морської піхоти (обр МП), зумів прорватися зразу на кількох тактичних напрямках, зокрема:

Шахтарське — Роздольне (очевидно, передові підрозділи 40-ї обр МП прорвалися і вже ведуть бої за останнє);

Золота Нива — Велика Новосілка (ймовірно, 37-ма омсбр, а також — 336-та обр МП, за підтримці 5-ї отбр, і вже перебувають за 1 км від південно-східної її околиці).

Окрім цього, очевидно, противник має намір просунутися на напрямку Шахтарське — Велика Новосілка та Ясна Поляна — Розлив.

У першому випадку, щоби підсилити тиск із лівого флангу на тактичну групу військ ЗСУ, яка обороняється в районі с. Велика Новосілка та Времівка. В другому — сприяти військам 51-ї та 8-ї ЗВА противника, які наступають на Курахове зі сходу та півдня…

Я вже писав, що, найімовірніше, командування противника має намір "рішити проблему Курахового" кардинально — проривом своїх ударних угруповань в районі селищ Андріївка та Константинопіль (верхн.). Тобто, домогтися вагомого оперативно-тактичного результату.

Важливо

Останні дні Курахівського плацдарму. Як війська РФ розвивають наступ і що доведеться зробити ЗСУ

Однак це зовсім не скасовує того, що "попутно" воно не може вирішувати цілу низку тактичних завдань — як-от у смузі УВ "Восток", намагаючись згорнути оборону ЗСУ південніше від с. Велика Новосілка (по суті, відбити усе, що ЗСУ зуміли звільнити упродовж свого наступу 2023 року).

І це цілком ймовірний варіант, якщо до справи "візьметься по-серйозному" більша частина 5-ї ЗВА противника з півдня (це основна армія всього УВ "Восток", читай "Восточного военного округа", яка має у своєму складі 127-му мсд і дві бригади — 60-ту та 57-му омсбр), і якій, до речі, вже вдалося відбити Рівнопіль та просунутися до самої Новодарівки.

4. І, на завершення, декілька оцінок…

Розумію, вони будуть невтішними й декому явно дуже не сподобаються, але перетворюватися на страуса саме зараз, очевидно, не варто…

Ситуація на Курахівському та Времівському напрямках поступово складається КРИТИЧНОЮ. Так, противнику не все вдається, як він хоче (наприклад, оточити й розгромити наші підрозділи північніше від Курахівського водосховища йому, очевидно, не вдасться — так само, як він це намагається зараз зробити в районі Успенівки), але в загальному сенсі, маючи вагому перевагу у силах і засобах на цих напрямках, він, швидше за все, досягне поставлених перед собою цілей.

Проблема полягає не в тому, що противник застосовує якісь особливі й"геніальні" методи та прийоми організації й ведення бойових дій (вони майже всі зрозумілі та "зчитувані"), а у наявності цілої низки переваг, якими він навчився достатньо ефективно користуватися, починаючи від кількісної і закінчуючи повітряною.

У поєднанні із "проблемою рівня боєздатності" ЗСУ (через цілий ряд причин — від "кривого" мобілізаційного розгортання до банальної нестачі ОВТ та боєприпасів), це, власне, й призводить до тих результатів, які ми спостерігаємо зараз на Курахівському й починаємо спостерігати на Времівському напрямках…

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо