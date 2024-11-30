Командування ЗСУ дає неправдиві дані про утримання позицій під Кураховим — DeepState

Окупанти намагаються закрити "кишеню" в районі міста а також просуваються центром Курахового і закріплюються в багатоповерхівках, розповідають аналітики.

Російські окупанти продовжують тиснути в районі Курахового на Донеччині і мають просування як в самому місті так і в населених пунктах поруч. Про це пишуть аналітики DeepState.

"Продовжують к*цапи свій тиск на півночі Курахового, рухаючись вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів, які є метою штурмових дій в цьому районі. Окремі одиниці піхоти помічаються вже на підступах села, відповідно, можна сказати, що Берестки повністю перейшли під контроль ворога. Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей " на верх" щодо утримання позицій", — проінформували аналітики.

Зазначається, що тривають важкі бої за Сонцівку, де росіяни мають постійні прориви, втім вони не можуть просунутися далі, бо ворожу піхоту ліквідовують бійці Сил оборони.

Карта боїв в районі Курахового

Також окупанти мають просування в самому Кураховому, здійснюючи тиск зі сходу. Росіяни намагаються закріплятися в районі багатоповерхівок на вулиці Перемоги та проспекту Прокоф'єва, що є фактично центральною частиною міста.

"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", — повідомили в DeepState.

Крім цього в районі "кишені" продовжуються бої на ділянці Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка. Тут ворожа піхота "суне з усіх сторін". Також ворог почав тиснути з боку Трудового на Успенівку, намагаючись закрити кишеню.

"Не вщухають спроби штурму з Дальнього. Не полишає р*сня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", — проінформували аналітики.

Нагадаємо, що 30 листопада український військовослужбовець Кирило Яковлев заявив, що у війську погіршується морально-психологічний стан, а Україна втрачає більше людей, територій та грошей через звичайну брехню.