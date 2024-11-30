Командування ЗСУ дає неправдиві дані про утримання позицій під Кураховим — DeepState
Окупанти намагаються закрити "кишеню" в районі міста а також просуваються центром Курахового і закріплюються в багатоповерхівках, розповідають аналітики.
Російські окупанти продовжують тиснути в районі Курахового на Донеччині і мають просування як в самому місті так і в населених пунктах поруч. Про це пишуть аналітики DeepState.
"Продовжують к*цапи свій тиск на півночі Курахового, рухаючись вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів, які є метою штурмових дій в цьому районі. Окремі одиниці піхоти помічаються вже на підступах села, відповідно, можна сказати, що Берестки повністю перейшли під контроль ворога. Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей " на верх" щодо утримання позицій", — проінформували аналітики.
Зазначається, що тривають важкі бої за Сонцівку, де росіяни мають постійні прориви, втім вони не можуть просунутися далі, бо ворожу піхоту ліквідовують бійці Сил оборони.
Також окупанти мають просування в самому Кураховому, здійснюючи тиск зі сходу. Росіяни намагаються закріплятися в районі багатоповерхівок на вулиці Перемоги та проспекту Прокоф'єва, що є фактично центральною частиною міста.
"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", — повідомили в DeepState.
Крім цього в районі "кишені" продовжуються бої на ділянці Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка. Тут ворожа піхота "суне з усіх сторін". Також ворог почав тиснути з боку Трудового на Успенівку, намагаючись закрити кишеню.
"Не вщухають спроби штурму з Дальнього. Не полишає р*сня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", — проінформували аналітики.
Нагадаємо, що 30 листопада український військовослужбовець Кирило Яковлев заявив, що у війську погіршується морально-психологічний стан, а Україна втрачає більше людей, територій та грошей через звичайну брехню.