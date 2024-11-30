"Війна — це брехня": боєць ЗСУ розповів Фокусу, чому Україна втрачає території на фронті

Брехня впливає на ситуацію на фронті, зокрема, через це командири нижчих та вищих рівнів можуть робити помилки, розповів Фокусу український військовий Кирило Яковлев.

Український військовослужбовець Кирило Яковлев заявив, що у війську погіршується морально-психологічний стан, а Україна втрачає більше людей, територій та грошей через звичайну брехню. Більше про це в матеріалі "Що змінити в армії, де взяти гроші на війну та як перемогти: інтервʼю Фокусу з братами Яковлевими".

Він наголосив, що недоліки в армійській структурі впливають на ситуацію на фронті. Зокрема, йдеться про брехню.

"Передусім, це брехня, коли брешуть людям, коли брешуть військовим. Через це погіршується морально-психологічний стан у війську. Через це командири нижчих та вищих рівнів роблять помилки", — сказав Кирило Яковлев.

Він розповів, що можуть не доповісти, що якусь посадку втрачено, в результаті туди відправляють бійців, а ті гинуть, адже думали, що там є українські військові, а їх немає. Таких прикладів дуже багато. А тому варто припинити брехати один одному.

"Я не кажу, що ми повинні казати тільки правду. Війна не про правду. Війна — це брехня. Але коли ми брешемо самим собі, як-от у Росії, то ми потім стикаємося з тим, що втрачаємо ще більше людей, територій, грошей", — заявив Яковлев.

Нагадаємо, 26 листопада нардепка Марʼяна Безугла розкритикувала військове й політичне керівництво України. За її словами, на всіх рівнях спостерігається брехня та корупція.

15 листопада аналітики DeepState заявили, що українське командування не знає всієї правди про ситуацію навколо Курахового на Донбасі. Адже воно отримує "брехливі доповіді".