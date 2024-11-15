"Бряхня нас всіх погубить": DeepState звинуватили командування у ситуації навколо Курахового

Аналітики кажуть, що найтяжчі наслідки несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на верх подається як "відбитий".

Українське командування не знає усієї правди про ситуацію навколо міста Курахове на Донеччині, бо отримує "брехливі доповіді". Про це заявили аналітики DeepState у своєму телеграм-каналі 15 листопада.

За їхніми словами, на північ від міста росіяни намагаються закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Також ЗС РФ дотискають Новоселидівку.

"Але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача к*цапів в цьому районі — дійти до Старих Тернів", — пишуть аналітики.

Вони зазначають, що східні околиці самого Курахового перебувають постійно під тиском росіян. ті проводять постійні штурми і намагаються зайти на околиці міста, висадити піхоту та закріплятися в приватному секторі.

"Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на цей момент відомо, що будівля була зачищена від ворога", — пишуть в DeepState .

Окремо аналітики розглянули ситуацію між селами Дальнє та Успенівка, зокрема, "кишеню", яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка. Вона перебуває під загрозою, і незабаром ворог зможе отримати контроль над нею, оскільки наполегливо намагається пробитися через Дальнє на Успенівку і має успіхи.

Успенівка, пишуть аналітики, відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в "кишені".

"І вчергове маємо проблему з доповідями на гору, які не відповідають дійсності, що скоріше за все і є причиною відсутності звертання уваги на проблему флангів в цьому місці. Обстановка погіршується і одного дня всі можуть прокинутися і побачити, що ворог дійшов до Успенівки, але може бути пізно", — зауважили в DeepState.

На південь від Курахового ситуація незмінна, ворог пробує просуватися по відтинку Ясна Поляна-Максимівка в сторону траси Н15 Запоріжжя-Донецьк, що в майбутньому може стати наслідком перекриття логістики підрозділів СОУ, взявши її, як мінімум, під вогневий контроль.

"Брехня нас всіх погубить. Іллінка та Дальнє тому приклад, але найтяжчі наслідки, на жаль, несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на верх подається як "відбитий". Битва триває", — резюмували аналітики DeepState.

В зведенні Генштабу ЗСУ 15 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

Нагадаємо, що 15 листопада в ОТУ "Луганськ" повідомили, що в Торецьку на Донеччині йдуть активні міські бої. Ворог проникає малими штурмовими групами. Сили оборони щодня знищують 50-70 окупантів.