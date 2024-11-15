"Ложь нас всех погубит": DeepState обвинили командование в ситуации вокруг Курахово

Аналитики говорят, что самые тяжелые последствия несут на своих плечах непосредственно бойцы, которые ценой своей жизни пытаются сдержать наступление орды, которое в докладах на высшие ступени подается как "отбитое".

Украинское командование не знает всей правды о ситуации вокруг города Курахово в Донецкой области, потому что получает "лживые доклады". Об этом заявили аналитики DeepState в своем телеграмм-канале 15 ноября.

По их словам, к северу от города россияне пытаются закрепиться в селе Сонцовка и полностью его занять. Также ВС РФ дожимают Новоселидовку.

"Но наибольшее внимание северного фаса Курахово приковано к отрезку Берестки-Ильинка. Несмотря на заявления и опровержения на основе лживых докладов, которые идут на гору, Ильинка является оккупированной, а отдельные единицы пехоты визуально замечаются уже даже в районе Берестков. Задача к*цапов в этом районе — дойти до Старых Тернов", — пишут аналитики.

Они отмечают, что восточные окраины самого Курахово находятся постоянно под давлением россиян. те проводят постоянные штурмы и пытаются зайти на окраины города, высадить пехоту и закрепляться в частном секторе.

"Один из последних штурмов закончился успехом и закреплением в школе №3, но на данный момент известно, что здание было зачищено от врага", — пишут в DeepState.

Отдельно аналитики рассмотрели ситуацию между селами Дальнее и Успеновка, в частности, "карман", который образовался по линии Антоновка-Катериновка-Елизаветовка-Ильинка-Романовка-Ганновка. Он находится под угрозой, и вскоре враг сможет получить контроль над ним, поскольку настойчиво пытается пробиться через Дальнее на Успеновку и имеет успехи.

Успеновка, пишут аналитики, играет важную роль в логистике и в целом контроля ситуации для группировки войск СОУ в "кармане".

"И в очередной раз имеем проблему с докладами на гору, которые не соответствуют действительности, что скорее всего и является причиной отсутствия обращения внимания на проблему флангов в этом месте. Обстановка ухудшается и однажды все могут проснуться и увидеть, что враг дошел до Успеновки, но может быть поздно", — отметили в DeepState.

К югу от Курахово ситуация неизменна, враг пробует продвигаться по отрезку Ясная Поляна-Максимовка в сторону трассы Н15 Запорожье-Донецк, что в будущем может стать следствием перекрытия логистики подразделений СОУ, взяв ее, как минимум, под огневой контроль.

"Ложь нас всех погубит. Ильинка и Дальнее тому пример, но самые тяжелые последствия, к сожалению, несут на своих плечах непосредственно бойцы, которые ценой своей жизни пытаются сдержать наступление орды, которое в докладах на верх подается как "отбитое". Битва продолжается", — резюмировали аналитики DeepState.

В сводке Генштаба ВСУ 15 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении захватчики атаковали 26 раз вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. Десять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Также враг нанес авиационный удар по Курахово, сбросив две авиабомбы.

Напомним, что 15 ноября в ОТГ "Луганск" сообщили, что в Торецке Донецкой области идут активные городские бои. Враг проникает малыми штурмовыми группами. Силы обороны ежедневно уничтожают 50-70 оккупантов.