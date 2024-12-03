"Инструкции для самоубийств": в ГУР рассказали, как командиры ВС РФ советуют умирать своим бойцам

Солдат ВС РФ убеждают, что стрелять в себя нужно "сохраняя спокойствие" и "уверенно нажимая" на курок. Если не убить себя самого, то это могут сделать сослуживцы, которые будут искать наркотические вещества.

Командование ВС РФ советует своим бойцам в критических ситуациях стрелять себе в висок, подбородок или центр лба и раздают им соответствующие бумажные инструкции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Солдатам российских оккупационных войск, которых посылают в зону боевых действий войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств. Заголовок призывает "соблюдать свою честь до конца" и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты", — говорится в сообщении.

Военнослужащему РФ в критической ситуации приказывают стрелять себе в висок, под подбородок или в центр лба. Также важно "сохранять спокойствие" и "уверенно нажимать" на крючок.

Если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.

"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ — армии суицидников теперь и в прямом смысле", — отметили в ГУР.

Украинская разведка также сообщила, что в некоторых случаях бойцу ВС РФ не придется стрелять самому в себя, ведь с этим может помочь его сослуживец, который ищет наркотические вещества.

"В очередном добытом разведчиками радиоперехвате российский оккупант предупреждает своих подчиненных об опасности от других захватчиков, которые блуждают по позициям в поисках наркотических препаратов", — говорится в сообщении ГУР.

По перехватам разведки, россияне в поисках промедола кое-где готовы расстреливать своих же.

Напомним, 30 ноября председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что потери ВС РФ за следующие два месяца будут рекордными.

3 декабря бойцы теробороны разбили танковую колонну ВС РФ под Курахово.