Потери ВС РФ за следующие два месяца будут рекордными: военный раскрыл причины (видео)

По словам Ивана Тимочко, президент РФ Владимир Путин не уверен в том, что будет иметь серьезные преимущества во время проведения переговоров.

Российские оккупационные войска ближайшие два месяца будут нести в Украине рекордные потери личного состава, поскольку перед инаугурацией Дональда Трампа Кремлю нужно получить лучшие переговорные позиции. Об этом в интервью "РБК Украина" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Мы будем иметь последние два месяца точно рекордные цифры, поскольку все ближе инаугурация Трампа", — сказал Тимочко.

Он уточнил, что только за минувшие сутки ВС РФ потеряли более 2 тысяч военнослужащих, что уже является рекордом. Но, по мнению военного, впереди будет значительно больше погибших российских оккупантов.

Тимочко объяснил, что Владимир Путин "далеко не уверен", что у него будут серьезные преимущества во время проведения переговоров, которые анонсирует Дональд Трамп и его команда.

"Он (Путни, — ред.) прекрасно понимает, что выходить на переговорный процесс в той ситуации, в которой он сейчас, это позиция серьезной слабости. Вторая армия мира топчется у нас в Донецкой области, которую она хотела занять за три дня, с бешеными рекордными потерями, не в состоянии победить, выполнить свои собственные планы", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, 29 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил. что "шахеды" могут летать над территорией Украины более 24 часов.

28 ноября военный Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля" заявил, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.