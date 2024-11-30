Может летать над Украиной 24 часа: в Воздушных силах объяснили особенности атак "шахедами"

По словам представителя ПС ВСУ Ильи Евлаша, российские оккупанты могут уменьшать боевую часть "шахедов" и увеличивать бак для горючего, а также делать наоборот.

Ударные дроны типа "шахед" могут летать над территорией Украины более 24 часов. Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Я лично видел, как он (шахед, — ред.) летал более 24 часов. Он кружил над различными заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может достаточно долго, где-то 24 часа", — сказал Евлаш.

Он пояснил, что "шахэды" различаются между собой, поскольку некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличенный бак для горючего. Именно излишки топлива позволяют увеличить продолжительность полета дрона.

В то же время кроме "шахедов" россияне имеют их аналоги и беспилотники "пустышки". Цель их запуска — истощить украинское ПВО и деморализовать общество.

Евлаш также пояснил, что в последнее время очень много "шахедов" являются локационно потерянными и объяснил, что означает термин "локационная потеря". По его словам — это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохой сборки или работы РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Напомним, вечером 28 ноября РФ атаковала Киев "шахедами", в результате чего было повреждено здание детской поликлиники.

27 ноября газета Le Monde обнародовала материал, в котором говорится о том, что ВСУ подменяют координаты в "шахедах" и шлют их в Беларусь.