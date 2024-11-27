РФ запустила 89 "Шахедов" по Украине: взрывалось в Киеве и в восьми областях, детали

Воздушные силы ВСУ сбили 38 российских "Шахедов", которые угрожали северным, восточным и центральным областям Украины. В Киеве обломки беспилотника повредили дом на воде, заявил мэр Виталий Кличко.

В ночь на 27 ноября ВС РФ запустили по Украине почти 90 дронов-камикадзе "Шахед", которые угрожали областям от Черниговской до Хмельницкой. Силам обороны удалось сбить половину российских дронов. Силы ПВО работали над восемью областями, а наибольшее количество дронов, согласно данным ОВА, сбили в Сумской области. О деталях летней атаки Воздушные силы рассказали на странице Facebook утром 27 ноября.

Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали "Шахеды", которые стартовали с четырех полигонов на территории РФ — с северо-востока и востока от Орла, Брянска, Курска и с юга от Приморско-Ахтарска. Силы противовоздушной обороны доложили о сбитии 36 беспилотников, еще 48 — локально потеряны из-за возможного действия украинских средств РЭБ, пять — добрались до Беларуси или вернулись в Россию или на оккупированные территории, доложило командование.

В каких областях работали силы ПВО, сбивая "Шахеды":

Киевская; Черниговская; Сумская; Харьковская; Полтавская; Житомирская; Хмельницкая; Николаевская.

Ночной удар РФ 21 ноября — отчет Воздушного командования ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночной удар РФ 21 ноября — детали

Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе РФ около 20:00 20 ноября, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале ведомства. Дольше всего сигнал тревоги звучал в Черниговской области — с 19:44 20 ноября по 03:22 21 ноября. В других областях угроза продолжалась от одного до 3-4 часов. Командование предупреждало о приближении "Шахедов" к Пирятину, Миргороду, Николаеву, Первомайску, Шаргороду, Хмельнику, Калиновке, Бердичеву, Днепру, Житомиру, Переяславу, Василькову.

Киевская ОГА и глава Руслан Кравченко подтвердили, что над областью работали силы ПВО. Администрация заверила, что люди не пострадали, но взрывная волна повредила 18 квартир трехэтажки в неуказанном населенном пункте. Попаданий по объектам инфраструктуры не было, говорится в сообщении.

Ночной удар РФ 21 ноября — Кравченко о событиях в Киевской области Фото: Скриншот

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что над столицей также сбивали "Шахеды". Обломки упали на дом на воде в Днепровском районе, три человека получили ранения, одного отправили в больницу. Информацию подтвердил глава КГГА Сергей Попко: указано, что "поврежден объект нежилой инфраструктуры".

Сумская ОВА сообщила, что над областью удалось сбить семь российских дронов. Другие детали удара ВС РФ не публиковались.

Хмельницкая ОВА и глава ОВА Сергей Тюрин написали, что силам ПВО удалось сбить один российский дрон-камикадзе, который добрался до области. Чиновник заверил, что нет данных о пострадавших или разрушениях. О таких же результатах отражения атаки написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким: "минус" один "Шахед".

Ночной удар РФ 21 ноября — Тюрин о событиях в Хмльницкой области Фото: Скриншот Ночной удар РФ 21 ноября — Ким о событиях в Николаевской области Фото: Скриншот

Харьковская ОВА и глава ОВА Олег Синегубов утром 27 ноября написали о серии обстрелов, которая состоялась накануне, о 12 атаках РФ под Волчанском и Купянском: атака "Шахедов" не упоминалась.

Черниговская, Полтавская, Житомирская ОВА информировала о начале и конце сигнала тревоги, а информации о сбивании дронов РФ нет.

Отметим, в ночь на 20 ноября состоялась самая массовая атака "Шахедов", свидетельствуют данные Воздушных сил. Согласно данным командования, россияне запустили почти 200 дронов-камикадзе, взрывалось в небе над большинством областей. Военная администрация Тернопольской области сообщила о повреждении объекта инфраструктуры, из-за чего люди страдали от отсутствия света и воды.

Напоминаем, 27 ноября Фокус писал о расследовании журналистов, которые установили, какие украинские чиновники отдали РФ 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.