РФ запустила 89 "Шахедів" по Україні: вибухало в Києві та у восьми областях, деталі

Повітряні сили ЗСУ збили 38 російських "Шахедів", які загрожували північним, східним та центральним областям України. У Києві уламки безпілотника пошкодили будинок на воді, заявив мер Віталій Кличко.

В ніч на 27 листопада ЗС РФ запустили по Україні майже 90 дронів-камікадзе "Шахед", які загрожували областям від Чернігівської до Хмельницької. Силам оборони вдалося збити половину російських дронів. ППО працювала над вісьмома областями, а найбільшу кількість дронів, згідно з даними ОВА, збили в Сумській області. Про деталі нічної атаки Повітряні сили розповіли на сторінці Facebook зранку 27 листопада..

Повітряні сили повідомили, що Україну атакували "Шахеди", які стартували з чотирьох полігонів на території РФ — з північного сходу та сходу від Орла, Брянська, Курська та з півдня від Приморсько-Ахтарська. Сили протиповітряної оборони доповіли про збиття 36 безпілотників, ще 48 — локаційно втрачені через можливу дію українських засобів РЕБ, п'ять — дістались до Білорусі або повернули в Росію чи на окуповані території, доповіло командування.

В яких областях працювали сили ППО, збиваючи "Шахеди":

Київська; Чернігівська; Сумська; Харківська; Полтавська; Житомирська; Хмельницька; Миколаївська.

Нічний удар РФ 21 листопада - звіт Повітряного командування ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний удар РФ 21 листопада — деталі

Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе РФ близько 20:00 20 листопада, свідчать дописи у Telegram-каналі відомства. Найдовше сигнал тривоги лунав у Чернігівській області — з 19:44 20 листопада до 03:22 21 листопада. В інших областях загроза тривала від однієї до 3-4 годин. Командування попереджало про наближення "Шахедів" до Пирятина, Миргорода, Миколаєва, Первомайська, Шаргород, Хмільник, Калинівку, Бердичева, Дніпра, Житомира, Переяслава, Василькова.

Київська ОВА та голова Руслан Кравченко підтвердили, що над областю працювали сили ППО. Адміністрація запевнила, що люди не постраждали, але вибухова хвиля пошкодила 18 квартир триповерхівки в невказаному населеному пункті. Влучань по об'єктах інфраструктури не було, йдеться у дописі.

Нічний удар РФ 21 листопада - Кравченко про події в Київській області Фото: Скриншот

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що над столицею також збивали "Шахеди". Уламки упали на будинок на воді в Дніпровському районі, троє людей дістали поранення, з них одну особу відправили в лікарню. Інформацію підтвердив голова КМВА Сергій Попко: вказано, що "пошкоджено обʼєкт нежитлової інфраструктури".

Сумська ОВА повідомила, що над областю вдалось збити сім російських дронів. Інші деталі удару ЗС РФ не публікувались.

Хмельницька ОВА та голова ОВА Сергій Тюрін написали, що силам ППО вдалося збити один російський дрон-камікадзе, який дістався до області. Посадовець запевнив, що немає даних про постраждалих чи руйнування. Про такі ж результати відбиття атаки написав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім: "мінус" один "Шахед".

Нічний удар РФ 21 листопада - Тюрін про події в Хмльницькій області Фото: Скриншот Нічний удар РФ 21 листопада - Кім про події в Миколаївській області Фото: Скриншот

Харківська ОВА та голова ОВА Олег Синєгубов зранку 27 листопада написали про серію обстрілів, яка відбулася напередодні, про 12 атак РФ під Вовчанськом та Куп'янськом: атака "Шахедів" не згадувалася.

Чернігівська, Полтавська, Житомирська ОВА інформувала про початок та кінець сигналу тривоги, а інформації про збиття дронів РФ немає.

Зазначимо, в ніч на 20 листопада відбулась наймасовіша атака "Шахедів", свідчать дані Повітряних сил. Згідно з даними командування, росіяни запустили майже 200 дронів-камікадзе, вибухало в небі над більшістю областей. Військова адміністрація Тернопільської області повідомила про пошкодження об'єкта інфраструктури, через що люди потерпали від відсутності світла та води.

Нагадуємо, 27 листопада Фокус писав про розслідування журналістів, які встановили, які українські посадовці віддали РФ 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.