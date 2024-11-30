Може літати над Україною 24 години: в Повітряних силах пояснили особливості атак "шахедами"

За словами речника ПС ЗСУ Іллі Євлаша, російські окупанти можуть зменшувати бойову частину "шахедів" та збільшувати бак для пального, а також робити навпаки.

Ударні дрони типу "шахед" можуть літати над територією України понад 24 години. Про це в інтерв'ю Центру протидії дезінформації заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Я особисто бачив, як він (шахед, — ред.) літав понад 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години", — сказав Євлаш.

Він пояснив, що "шахеди" різняться між собою, оскільки деякі з них мають меншу бойову частину, але збільшений бак для пального. Саме надлишки палива дозволяють збільшити тривалість польоту дрона.

Водночас окрім "шахедів" росіяни мають їх аналоги та безпілотники "пустишки". Мета їх запуску — виснажити українське ППО та деморалізовувати суспільство.

Євлаш також пояснив, що останнім часом дуже багато "шахедів" є локаційно втраченими та пояснив, що означає термін "локаційна втрата". За його словами — це означає, що безпілотник міг впасти як через погану збірку чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

Нагадаємо, надвечір 28 листопада РФ атакувала Київ "шахедами", внаслідок чого була пошкоджена будівля дитячої поліклініки.

27 листопада газета Le Monde оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те. що ЗСУ підмінюють координати у "шахедах" та шлють їх до Білорусі.