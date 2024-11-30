За словами Івана Тимочка, президент РФ Володимир Путін не впевнений у тому, що матиме серйозні переваги під час проведення переговорів.

Російські окупаційні війська найближчі два місяці зазнаватимуть в Україні рекордних втрат особового складу, оскільки перед інавгурацією Дональда Трампа Кремлю потрібно здобути кращі переговорні позиції. Про це в інтерв'ю "РБК Україна" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Ми матимемо останні два місяці точно рекордні цифри, оскільки все ближче інавгурація Трампа", — сказав Тимочко.

Він уточнив, що лише за минулу добу ЗС РФ втратили понад 2 тисячі військовослужбовців, що вже є рекордом. Але, на думку військового, попереду буде значно більше загиблих російських окупантів.

Тимочко пояснив, що Володимир Путін "далеко не впевнений", що у нього будуть серйозні переваги під час проведення переговорів, які анонсує Дональд Трамп та його команда.

"Він "Путні, — ред.) чудово розуміє, що виходити на переговорний процес у тій ситуації, в якій він зараз, це позиція серйозної слабкості. Друга армія світу тупцює у нас у Донецькій області, яку вона хотіла зайняти за три дні, з шаленими рекордними втратами, не в змозі перемогти, виконати свої власні плани", — наголосив Тимочко.

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