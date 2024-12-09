Древний убийца стал еще опаснее: у брюшного тифа обнаружили устойчивость к лекарствам

Ученые все время ведут гонку не на жизнь, а на смерть с различными бактериями, разрабатывая методы их лечения. Однако последние изменения в одной из них, ставшей невосприимчивой почти ко всем лекарствам, сделало человечество почти проигравшим.

Лекарственно-устойчивый брюшной тиф становится критической проблемой глобального здравоохранения, поскольку бактерия Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi) развивает устойчивость к множеству антибиотиков. Исторически редкий в развитых странах, брюшной тиф остается серьезной угрозой, особенно в Южной Азии, на которую приходится 70% всех случаев заболевания в мире. Однако его приспособление к лекарствам грозит вылиться проблемами глобального характера, пишет ScienceAlert.

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Тревогу ученых вызвал тот факт, что во многих эндемичных регионах сегодня преобладают штаммы, устойчивые к таким антибиотикам первой линии, как ампициллин и хлорамфеникол, а также к новым препаратам, таким как фторхинолоны и цефалоспорины. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, в ходе которого были секвенированы 3489 штаммов S Typhi в Непале, Бангладеш, Пакистане и Индии (2014-2019 годы), выявило значительный рост случаев брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ). Эти штаммы начали распространяться по всему миру: случаи заболевания были выявлены в Великобритании, США и Канаде.

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"Скорость появления и распространения высокорезистентных штаммов S. Typhi в последние годы — реальный повод для беспокойства, — прокомментировал результаты научной работы Джейсон Эндрюс, специалист по инфекционным заболеваниям из Стэнфордского университета. Тревожным аспектом ШЛУ брюшного тифа является его растущая устойчивость к последнему оставшемуся пероральному антибиотику, азитромицину. Исследователи опасаются, что мутации устойчивости к азитромицину у штаммов ШЛУ могут сделать все существующие пероральные методы лечения неэффективными.

При отсутствии лечения смертность от брюшного тифа может достигать 20%, при этом ежегодно в мире регистрируется 11 миллионов случаев этого заболевания. Вакцинация становится важнейшим инструментом борьбы с этим кризисом. Тифозные конъюгированные вакцины (ТКВ) продемонстрировали свой потенциал в снижении уровня заболеваемости, а исследование, проведенное в Индии, показало, что кампании по вакцинации в городах могут сократить число случаев брюшного тифа на 36%.

Пакистан возглавляет усилия по профилактике, став первой страной, которая ввела плановую иммунизацию против брюшного тифа на всей территории страны. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают необходимость глобального расширения программ вакцинации для сдерживания потенциального распространения устойчивых штаммов.

Лекарственная устойчивость — серьезная проблема современного здравоохранения, ежегодно приводящая к большему числу смертей, чем ВИЧ/СПИД или малярия. Рост заболеваемости брюшным тифом с ШЛУ подчеркивает необходимость расширения охвата вакцинацией и ускорения исследований в области разработки новых методов лечения антибиотиками.

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