Стародавній убивця став ще небезпечнішим: у черевного тифу виявили стійкість до ліків

Учені весь час ведуть перегони не на життя, а на смерть із різними бактеріями, розробляючи методи їхнього лікування. Однак останні зміни в одній із них, що стала несприйнятливою майже до всіх ліків, зробило людство майже переможеним.

Лікарсько-стійкий черевний тиф стає критичною проблемою глобальної охорони здоров'я, оскільки бактерія Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi) розвиває стійкість до безлічі антибіотиків. Історично рідкісний у розвинених країнах, черевний тиф залишається серйозною загрозою, особливо в Південній Азії, на яку припадає 70% усіх випадків захворювання у світі. Однак його пристосування до ліків загрожує вилитися проблемами глобального характеру, пише ScienceAlert.

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Тривогу вчених викликав той факт, що в багатьох ендемічних регіонах сьогодні переважають штами, стійкі до таких антибіотиків першої лінії, як ампіцилін і хлорамфенікол, а також до нових препаратів, таких як фторхінолони і цефалоспорини. Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Microbe, під час якого секвенували 3489 штамів S Typhi в Непалі, Бангладеш, Пакистані та Індії (2014-2019 роки), виявило значне зростання випадків черевного тифу з широкою лікарською стійкістю (ШЛС). Ці штами почали поширюватися по всьому світу: випадки захворювання були виявлені у Великій Британії, США та Канаді.

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"Швидкість появи та поширення високорезистентних штамів S. Typhi в останні роки — реальний привід для занепокоєння. Typhi в останні роки — реальний привід для занепокоєння, — прокоментував результати наукової роботи Джейсон Ендрюс, фахівець з інфекційних захворювань зі Стенфордського університету. Тривожним аспектом ШЛУ черевного тифу є його зростаюча стійкість до останнього перорального антибіотика, азитроміцину, що залишився. Дослідники побоюються, що мутації стійкості до азитроміцину у штамів ШЛУ можуть зробити всі наявні пероральні методи лікування неефективними.

За відсутності лікування смертність від черевного тифу може сягати 20%, при цьому щорічно у світі реєструється 11 мільйонів випадків цього захворювання. Вакцинація стає найважливішим інструментом боротьби з цією кризою. Тифозні кон'юговані вакцини (ТКВ) продемонстрували свій потенціал у зниженні рівня захворюваності, а дослідження, проведене в Індії, засвідчило, що кампанії з вакцинації в містах можуть скоротити кількість випадків черевного тифу на 36%.

Пакистан очолює зусилля з профілактики, ставши першою країною, яка запровадила планову імунізацію проти черевного тифу на всій території країни. Експерти в галузі охорони здоров'я наголошують на необхідності глобального розширення програм вакцинації для стримування потенційного поширення стійких штамів.

Лікарська стійкість — серйозна проблема сучасної охорони здоров'я, яка щорічно призводить до більшої кількості смертей, ніж ВІЛ/СНІД або малярія. Зростання захворюваності на черевний тиф із ШЛУ наголошує на необхідності розширення охоплення вакцинацією і прискорення досліджень у сфері розробки нових методів лікування антибіотиками.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

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