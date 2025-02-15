Виживають скрізь і заражають усе навколо: учені виявили небезпечні бактерії в лікарнях

Бактерії, стійкі до антибіотиків, продовжують ставити вчених у глухий кут уже не перший рік. І нещодавно вони виявили ще один їхній осередок, який ховався у відчищених до блиску приміщеннях лікарень.

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За бездоганно білими стінами і блискучими поверхнями лікарняних палат ховається невидиме поле битви, що кишить мікробами. Нове дослідження, проведене в Іспанії, виявило несподіваний осередок поширення стійких до антибіотиків бактерій: зливні отвори раковин. Незважаючи на суворі санітарні протоколи, дослідники виявили процвітаючу екосистему потенційно небезпечних мікробів, що ховаються в цих непомітних заглибленнях, пише StudyFinds.

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Дослідження вчених проводили в університетській лікарні на Майорці в період із лютого 2022 до лютого 2023 року в п'яти різних відділеннях, включно з відділеннями інтенсивної терапії та мікробіологічною лабораторією. Навіть в умовах регулярного очищення відбілювачем, хімічної дезінфекції раз на два тижні та обробки парою під тиском дослідники виявили, що бактерії зберігаються, адаптуються і процвітають.

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Помилка, що варта життя: у рецидивах інфекцій винні зовсім не резистентні бактерії

Результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers in Microbiology, свідчать про похмуру реальність — лікарняні раковини, призначені для дотримання гігієни, можуть ненавмисно сприяти поширенню небезпечних патогенів. Старший автор дослідження Маргарита Гоміла з Університету Балеарських островів зазначила, що популяції бактерій змінювалися з часом, незважаючи на суворі заходи з очищення.

Під час дослідження вченими було виявлено 1058 бактеріальних ізолятів 67 видів, при цьому тривогу викликала наявність штамів, стійких до антибіотиків. Найбільше занепокоєння викликали Pseudomonas aeruginosa, сумнозвісна винуватиця внутрішньолікарняних інфекцій, і Klebsiella pneumoniae, що виявляє стійкість до основних антибіотиків. У кожному відділенні було виявлено різні бактеріальні співтовариства, причому найбільше мікробне розмаїття спостерігалося у відділеннях загальної медицини та інтенсивної терапії.

Навіть у нещодавно створеному відділенні інтенсивної терапії, відкритому в липні 2022 року, швидко сформувалися бактеріальні спільноти, схожі зі старим аналогом, що свідчить про швидке і неминуче зараження територій. Особливо страшним відкриттям стала наявність гена blaVIM у штамів Pseudomonas aeruginosa, виявлених у кількох відділеннях. Цей ген надає стійкість до карбапенемних антибіотиків — часто останньої лінії оборони проти інфекцій із множинною лікарською стійкістю.

Укорінившись, ці життєстійкі бактерії можуть зберігатися, розвиватися і навіть обмінюватися генами стійкості, посилюючи глобальну кризу їхньої опірності антибіотикам. Незважаючи на ретельну дезінфекцію, ці мікробні спільноти продовжують існувати, ймовірно, засіяні пацієнтами, медичним персоналом і навколишнім середовищем. Автор дослідження Жозе Ласо наголосив на необхідності відстеження джерел бактерій і шляхів їхньої передачі для розроблення ефективніших стратегій стримування.

У той час як лікарні по всьому світу борються зі зростаючою загрозою інфекцій, стійких до антибіотиків, ці результати свідчать про нагальну потребу в переоцінці навіть найфундаментальніших аспектів лікарняної гігієни. В епоху, коли стійкість до протимікробних препаратів насувається як серйозна криза громадської охорони здоров'я на всій планеті, жодна деталь у контролі інфекцій не є занадто дрібною, щоб її ігнорувати, вважають автори.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

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