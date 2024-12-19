Донька блогерки Саші Бо потрапила в реанімацію - подробиці

Донька блогерки-мільйонниці Саші Бо (Олександра Тернавська) опинилася в лікарні, через зупинку серця. Жінка поділилася подробицями інциденту.

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У доньки блогерки Саші Бо, однорічної Віри, сталася зупинка дихання через фебрильні судоми. Подія трапилася вчора, 18 грудня, про це блогерка написала у себе в Інстаграм.

Блогерка Саша Бо поділилась шокуючими подробицями, як її донька пережила небезпечну ситуацію через високий рівень температури. Як стало відомо, у дівчинки почались фебрильні судоми, що призвело до зупинки дихання. Завдяки швидким діям матері, яка виконала штучне дихання, дитина була терміново госпіталізована.

Саша Бо розповіла, що цей день став найстрашнішим у її житті, проте тепер, коли все позаду, вона вирішила поділитись важливими порадами з батьками.

Донька Саші Бо потрапила в реанімацію Донька Саші Бо потрапила в реанімацію Донька Саші Бо потрапила в реанімацію

"Вчора був найстрашніший день мого життя, вже все позаду. Я не хочу розказувати, що вчора сталося, і що ми пережили, але я зобов’язана вам дещо сказати. Висока температура може спровокувати фебрильні судоми і навіть зупинку дихання. Батьки мають тримати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити м’язи (якщо є освіта)", — наголосила вона.

Відома блогерка також порадила батькам обов'язково вміти надавати першу допомогу при зупинці дихання. Вона зазначила, що важливо зберігати спокій і швидко звертатися за допомогою.

"Кожен з батьків просто зобов’язаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання. Будьте готові до того, що швидка буде їхати 30 хвилин. Тому сідайте в машину і сигнальте безперестанку. Нас пропускали, ніби все розуміли. Їдьте, або біжіть до найближчої станції швидкої (вони густіше розташовані по містах), там продовжать надавати невідкладну допомогу і з серенами довезуть до найближчої лікарні. Якщо температура важко збивається і продовжує рости — зразу набирайте 103 і охолоджуйте дитину. Холодні компреси під холодну воду, вийдіть на вулицю. Я вперше в житті робила штучне дихання, своїй дитині, Господи, я не знаю як забути вчорашній день, якщо він поділив моє життя на до і після. Не дурно в інструкціях пишуть, зберігайте спокій", — додала вона.

Зараз донька Саші Бо, Вірочка, знаходиться у стаціонарі міської дитячої клінічної лікарні Івано-Франківська. За словами мами, аналізи показали, що з дівчинкою все добре, і вона почувається чудово. Саша подякувала всім лікарям за допомогу і закликала батьків бути готовими до подібних ситуацій, адже такі моменти можуть трапитись раптово.

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