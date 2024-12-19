Відома українська блогерка втретє стала мамою — відео

Відома українська блогерка Лідія Кошарська, чий Instagram налічує понад 522 000 підписників, нещодавно поділилася з прихильниками неймовірною новиною. 18 грудня Лідія стала мамою третьої дитини — сина на ім’я Лев.

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Відома блогерка Лідія Кошарська, чий Instagram нараховує 522 000 читачів, нещодавно потішила прихильників радісною новиною про народження третьої дитини. Радісною звісткою блогерка поділилася у себе на сторінці Інстаграм.

Судячи з усього малюк з'явився на світ ще вчора, 18 грудня. Як уточнила блогерка, у неї народився син. Це третя дитина в родині Кошарської. Крім цього, пара має двох доньок старшу 5-річну Нану, однорічну Тею та новонародженого сина Лева.

Про третю вагітність Лідія повідомила у липні. Тоді блогерка зізналася, що не очікувала так швидко завагітніти втретє, адже нещодавно народила, однак пішовши на УЗД дізналася, що очікує на поповнення. Вже згодом вона повідомила, що цього разу у неї буде син.

Народжувала Лідія Кошрська в тернопільскому паранательному центрі. Малюк народився з вагою 3 790 кг та зростом 52 сантиметри.

Лідія також поділилася цікавою історією зі свого досвіду пологів. "Ну що ж, таки ще допишіть до того списку методів стимуляції: педикюр чи манікюр. Адже це вже вдруге, що після педикюру я їду народжувати. (Так було і з Теєю)", — пожартувала блогерка.

Вона також розповіла, що перші перейми відчула о 8 годині ранку, а до пологового приїхала вже з відкриттям на 2 "пальці". Лідія народжувала напівсидячи, що для неї було найзручніше.

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