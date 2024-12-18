Альона Омаргалієва прокоментувала чутки про розлучення з Тамерланом після 11 років шлюбу
Чутки про розлучення Альони Омаргалієвої та Тамерлана розлетілися мережею, але співачка розставила всі крапки над "і". Артистка наголосила, що навіть попри рідкісні зустрічі через війну, їхні стосунки залишаються романтичними, а кохання – сильним.
Українська співачка Альона Омаргалієва прокоментувала поширені в мережі чутки про розпад свого шлюбу з Тамерланом, який є не лише її чоловіком, але й військовослужбовцем ЗСУ. Подробиці особистого життя Омаргалієва розповіла в коментарі "Ближче до зірок".
Виконавиця зізналася, що чутки про їхнє розлучення виникають регулярно, але вони не відповідають дійсності. Хоча війна і внесла корективи у їхні стосунки, пара докладає всіх зусиль, щоб зберегти кохання і підтримувати теплі взаємини. За словами Альони, вони рідко бачаться через службу Тамерлана, проте завжди знаходять час одне для одного та їхнього 10-річного сина.
"Ми бачимося, коли він може. Звісно, наші шляхи трохи розійшлися, бо я зосереджена на кар’єрі, а Тамерлан – на службі. Але романтика у стосунках є, кохання є. Він завжди намагається нагадувати про себе, щоб ми не забували, як важливо підтримувати одне одного", – сказала артистка.
Попри складнощі, пов’язані з війною, Альона продовжує будувати свою музичну кар’єру, а Тамерлан захищає Україну.
Нагадаємо, раніше співачка Руслана розповідала про кризу у шлюбі та як їй вдалося уникнути розлучення.
Крім цього, Фокус писав, що Руслана розповіла про тітку, яка залишилася в Росії: "Вона підтримала Україну, але не може виїхати".