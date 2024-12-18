Алена Омаргалиева прокомментировала слухи о разводе с Тамерланом после 11 лет брака

Слухи о разводе Алены Омаргалиевой и Тамерлана разлетелись по сети, но певица расставила все точки над "і". Артистка отметила, что даже несмотря на редкие встречи из-за войны, их отношения остаются романтическими, а любовь — сильной.

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Украинская певица Алена Омаргалиева прокомментировала распространенные в сети слухи о распаде своего брака с Тамерланом, который является не только ее мужем, но и военнослужащим ВСУ. Подробности личной жизни Омаргалиева рассказала в комментарии "Ближе к звездам".

Исполнительница призналась, что слухи об их разводе возникают регулярно, но они не соответствуют действительности. Хотя война и внесла коррективы в их отношения, пара прилагает все усилия, чтобы сохранить любовь и поддерживать теплые взаимоотношения. По словам Алены, они редко видятся из-за службы Тамерлана, однако всегда находят время друг для друга и их 10-летнего сына.

"Мы видимся, когда он может. Конечно, наши пути немного разошлись, потому что я сосредоточена на карьере, а Тамерлан — на службе. Но романтика в отношениях есть, любовь есть. Он всегда старается напоминать о себе, чтобы мы не забывали, как важно поддерживать друг друга", — сказала артистка.

Несмотря на сложности, связанные с войной, Алена продолжает строить свою музыкальную карьеру, а Тамерлан защищает Украину.

Напомним, ранее певица Руслана рассказывала о кризисе в браке и как ей удалось избежать развода.

Кроме этого, Фокус писал,что Руслана рассказала о тете, которая осталась в России: "Она поддержала Украину, но не может уехать".