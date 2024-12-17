30 років у шлюбі: Руслана розповіла про кризу в стосунках та бажання розлучитися

Відома українська співачка Руслана вперше відверто розповіла про серйозну кризу у шлюбі з чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Подружжя, яке разом вже майже 30 років, опинилося на межі розлучення через творчі та особисті розбіжності.

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Відома українська співачка Руслана поділилася відвертими подробицями свого шлюбу з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим, з яким разом вже близько 30 років. В інтерв’ю Славі Дьоміну Руслана пригадала період після другого Майдану, коли подружжя зіштовхнулося з повною втратою віри в спільне майбутнє.

Артистка зізналася, що їхній союз неодноразово переживав серйозні кризи, які могли призвести до розлучення.

"Це починається, коли з'являється абсолютна зневіра: ти не віриш більше в ці стосунки. Ти не віриш у завтрашній день із цією людиною. Здавалося, ми вже стільки всього пройшли, але це було якось по-іншому", — поділилася співачка.

Конфлікт загострився через творчі розбіжності, зокрема після перемоги Руслани на "Євробаченні". Чоловік артистки почав наполягати на більшій стриманості у її висловлюваннях та зосередженні на музиці, що, за словами Руслани, стало втручанням у її особистий простір.

"Він зайшов на мою територію. Я говорю: "Сашо, я не бачу вже нас разом. Тим паче, якщо ти не підтримуєш мене й закидаєш своє". Він відповів спокійно: 'Ну якщо ти так хочеш, нехай буде так'", — розповіла співачка.

На щастя, пара вчасно зрозуміла, що стоїть на межі помилки. Руслана зізналася, що у вирішальний момент вони обоє передумали розривати стосунки:

"Настав цей день. Я повертаюся до нього й кажу: "Сашо, я не зможу це зробити". А він відповів: "Я не збираюся нікуди йти"", — уточнила артистка.

За словами Руслани, їхній шлюб хоч і не став ідеальним, але трансформувався у стосунки, де панують розуміння та підтримка. Тепер навіть серйозні моменти вони сприймають з гумором, жартуючи про "зібрані валізи".

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Крім цього, Фокус писав, що ексчоловік Анни Сєдокової покінчив із собою: його тіло знайшли в готелі у Москві.