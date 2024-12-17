"Не змогла сказати Ющенкові "ні": Руслана розповіла про досвід у політиці та як шкодує про це

За словами співачки, в українську політику йдуть лише заради того, щоб щось вкрасти. Руслані максимально пропонували до 3 мільйонів доларів.

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Українська співачка Руслана шкодує про те, що свого часу долучилась до політичної команди колишнього президента України Віктора Ющенка та була народною депутаткою від його партії. Про це Руслана розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Думаю за той період взагалі треба вибачитись перед Богом, що знесло так з головної дороги. Я дуже шкодую. То мені так було не потрібно. Я не знаю, що я там робила", — сказала Руслана.

Вона пояснила, що за час своєї каденції змогла створити у Верховній Раді підкомітет інформаційного забезпечення та євроатлантичної інтеграції.

"Я почала реальну промоцію НАТО в країні. Але коли мені за лаштунками сказали, що цього робити не треба, при чому ті, хто мене в політику запросили, я сказала: "Перепрошую, а я подібна на мавпу? Ну тоді викреслюйте мене". І я перестала ходити в парламент", — зазначила співачка.

За її словами, саме тоді вона зрозуміла, що її запросили в команду, щоб зробити гарні передвиборчі списки.

"Це класична політична фальш. Мені не було, що там робити. Я не знаю, чого я погодилась. Не змогла сказати Ющенкові "ні". Він таку пісню про євроінтеграцію заспівав… Як мої вуха у це повірили, я не знаю", — розповіла Руслана.

Співачка підкреслила, що політики почали за нею "бігати" після перемоги на Євробаченні у 2004 році. Максимально її команді пропонували до 3 мільйонів доларів.

"Думаю, що в політику йдуть лише через те, що можна вкрасти. Це моє принципове переконання", — наголосила Руслана.

Вона уточнила, що йдеться виключно про українську політику, оскільки як влаштована світова політика співачка не знає.

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